Los médicos se echan a la calle ante el ninguneo de Mónica García: se niega a recibir al comité de huelga

Los médicos han iniciado este lunes una nueva semana de huelga en toda España para reclamar un Estatuto propio que regule sus condiciones laborales. En Madrid, profesionales convocados por el sindicato Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) se han concentrado frente al Ministerio de Sanidad tras marchar desde el Congreso de los Diputados para exigir cambios en el Estatuto Marco y denunciar la falta de reuniones con el comité de huelga.

La convocatoria de huelga ha comenzado este lunes 16 de marzo y se prolongará hasta el viernes 20 de marzo, dentro del calendario de paros intermitentes anunciado por las organizaciones médicas para los próximos meses.

La movilización en Madrid ha arrancado a las 10:00 horas con una manifestación desde el Congreso de los Diputados hasta la sede del Ministerio de Sanidad. Según la organización convocante, la protesta ha reunido a alrededor de 500 facultativos.

Amyts ha organizado varias movilizaciones durante esta semana. Tras la marcha del lunes, las concentraciones continuarán el martes ante el Hospital Ramón y Cajal, el miércoles en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas, el jueves frente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el viernes ante el Hospital Puerta de Hierro.

"Por desgracia, llegamos a esta segunda semana de la huelga sin que se haya producido ninguna reunión oficial con el comité de huelga ampliado, que representa a la práctica totalidad de los médicos y facultativos de España", ha afirmado Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, al inicio de la manifestación.

La huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid, incluidos profesionales de Atención Primaria, hospitales y servicios extrahospitalarios, así como médicos internos residentes (MIR) y otros especialistas en formación. También están incluidos los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, la Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

La jornada laboral y las guardias

Una de las principales reivindicaciones del colectivo se refiere a la jornada laboral y el sistema de guardias. Los representantes médicos denuncian que la normativa vigente permite jornadas prolongadas que, en algunos casos, se traducen en decenas de horas semanales adicionales.

"En muchos centros de España los médicos hacen hasta 96 horas de guardias. Nos proponen reducirlo a 75, pero sigue siendo obligatorio hasta los 55 años. No es suficiente ni justo para la salud de los profesionales ni para la seguridad de los pacientes", ha explicado Hernández.

Además de la regulación de la jornada laboral, las organizaciones médicas plantean otras demandas a nivel estatal, como una clasificación profesional acorde a la formación y responsabilidad del colectivo, la interlocución directa con las administraciones públicas para negociar sus condiciones laborales y medidas para mejorar la conciliación familiar.

"Esta huelga es un fracaso para nosotros porque no queremos llegar a este punto, pero mejorar las condiciones laborales es la única manera de atraer y fidelizar médicos a la sanidad pública", ha sentenciado Hernández.

Críticas a la falta de diálogo institucional

Los convocantes han señalado que el Ministerio de Sanidad no ha mantenido reuniones con el comité de huelga desde el inicio de las movilizaciones. Hernández ha advertido de que las administraciones no están escuchando las peticiones del colectivo, pese a que estas demandas provienen directamente de las bases médicas.

"Lo extraño es que parece que esto no importa al Ministerio de Sanidad. Todos los esfuerzos que hacemos por reunirnos con el comité de huelga no tienen respuesta, y mientras tanto seguimos soportando unas condiciones de trabajo que no se han modificado desde 2003", ha afirmado.

La secretaria general de Amyts también ha alertado sobre la sobrecarga asistencial y la falta de personal en muchos centros, lo que, según ha comentado, aumenta la presión sobre los médicos y puede repercutir en la seguridad de los pacientes.

"Nos jugamos un aumento del número de agresiones y debemos ser extremadamente cuidadosos. Las condiciones de trabajo son duras y muchos compañeros trabajan solos en turnos de tarde con una carga asistencial imposible de asumir", ha añadido.