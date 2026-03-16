El Ayuntamiento de Madrid abrirá el próximo miércoles 18 de marzo el plazo de reservas para la primera temporada de la edición 2026 de Pasea Madrid, el programa municipal de visitas guiadas gratuitas impulsado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte. Entre abril y junio se organizarán más de 350 sesiones con cerca de 10.000 plazas para recorrer distintos espacios del patrimonio cultural y natural de la capital.

La programación de esta primera temporada se articula en cinco temáticas diferentes, que permitirán recorrer espacios emblemáticos como el Paisaje de la Luz, el parque del Buen Retiro, el paseo del Prado, el frontón Beti Jai, el monumento a Alfonso XII o el búnker del parque de El Capricho.

Las reservas podrán realizarse a través de la plataforma de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano desde las 10:00 horas de este miércoles para mayores de 65 años y a partir de las 12:00 horas para el resto del público.

Uno de los recorridos se centrará en el Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2021. Dentro de esta temática se incluyen visitas a los jardines del Buen Retiro y al paseo del Prado.

Las rutas por los jardines del Buen Retiro se celebrarán del 6 de abril al 28 de junio, los lunes por la tarde y también los miércoles durante el mes de junio. El recorrido explica la evolución histórica del parque, que se originó como parte del Real Sitio del Buen Retiro, la segunda residencia de la monarquía española en Madrid.

Las visitas por el paseo del Prado se desarrollarán del 7 de abril al 23 de junio, los martes y, durante junio, también los jueves. El itinerario recorre el tramo entre la plaza de Cibeles y la plaza del Emperador Carlos V, y finaliza en el Palacio de Cibeles, donde los participantes podrán acceder gratuitamente al Centro de Interpretación del Paisaje de la Luz.

El programa incluye también visitas al frontón Beti Jai, situado en el distrito de Chamberí, de martes a viernes en diferentes horarios de mañana y también durante los fines de semana. Este edificio fue proyectado en 1893 por el arquitecto Joaquín de Rucoba y Octavio de Toledo para albergar competiciones de pelota vasca en Madrid.

Fue declarado Bien de Interés Cultural en 2011. Además, la recuperación del inmueble recibió en 2025 el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, concedido por el Ministerio de Cultura.

Otra de las propuestas permitirá acceder al monumento a Alfonso XII, situado en el parque del Retiro. Durante la visita se podrá subir al mirador situado bajo la estatua, desde donde se obtiene una vista panorámica de 360 grados del entorno del Retiro y del Paisaje de la Luz.

El programa se completa con recorridos por el búnker del parque de El Capricho, construido durante la Guerra Civil española como parte del Cuartel General del Ejército del Centro de la Segunda República. Esta visita se hará entre el 2 de abril y el 28 de junio, los sábados, domingos y festivos a las 11:00 y 12:00 horas, estando reservada para los mayores la visita de los sábados a las 12:00 horas.