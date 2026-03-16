Madrid lidera la creación de la Red de Destinos Turísticos Urbanos con seis ciudades españolas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha firmado en Valencia el protocolo que establece la Red de Destinos Turísticos Urbanos, un proyecto que reúne a siete ciudades españolas para coordinar estrategias de gestión turística, sostenibilidad, preservación del patrimonio y transformación digital.

Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga, San Sebastián, Sevilla y Zaragoza conforman la red, que aglutina 8,3 millones de habitantes y 29 millones de turistas, el 25 % del total nacional. La iniciativa busca un marco de colaboración institucional para compartir buenas prácticas, definir criterios de adhesión de nuevos destinos y explorar vías de financiación comunes.

Junto a Martínez-Almeida, firmaron el protocolo María José Catalá (Valencia), José Antonio Donaire (Barcelona), Jacobo Florido (Málaga), Isabel Aguirrezabala (San Sebastián), Angie Moreno (Sevilla) y Sara Fernández (Zaragoza). La red pretende equilibrar la actividad turística con la calidad de vida de los residentes y fomentar la sostenibilidad económica, social y ambiental.

Gestión de flujos y patrimonio como eje de trabajo

La colaboración incluirá reuniones periódicas, sesiones de trabajo y la puesta en común de experiencias relevantes. Entre los retos destacan la gestión de flujos turísticos, la presión sobre el patrimonio, la transformación digital y la sostenibilidad. Según el protocolo, la cooperación institucional permitirá avanzar en innovación, calidad y gobernanza compartida entre destinos urbanos.

El turismo urbano representa un segmento creciente a nivel mundial. El 75 % del turismo global se concentra en ciudades, y el 50 % de los viajes internacionales tiene como destino grandes urbes. En España, el turismo urbano ya genera cerca del 25 % de los ingresos del sector, y se estima que en 2032 alcanzará un mercado de 9,4 billones de euros en todo el mundo.

Madrid como referente internacional

Madrid aporta a la red su experiencia como destino urbano de referencia. En 2025, la ciudad registró un gasto turístico internacional de 17.896 millones de euros, 11,2 millones de visitantes y cerca de 23,8 millones de pernoctaciones. El gasto medio por visitante alcanzó 1.960 euros, con un gasto diario de 314,5 euros.

La capital ha sido reconocida como Mejor Destino de Europa 2026 por European Best Destinations y se mantiene como segundo destino urbano más atractivo del mundo según Euromonitor. Además, ha sido premiada como mejor destino de congresos y reuniones por séptimo año consecutivo por World Travel Awards.

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área Delegada de Turismo, aporta su experiencia en gestión de calidad y programas de descentralización, como la campaña ‘Te faltan calles’, que acerca la oferta turística a 22 zonas de la ciudad.