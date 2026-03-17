Así será el "búnker" del Hospital de Fuenlabrada con el equipo donado por Amancio Ortega para luchar contra el cáncer

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este martes los avances en la incorporación de la protonterapia al Hospital público de Fuenlabrada que mejorará la efectividad en los tratamientos contra el cáncer, con una menor toxicidad y efectos secundarios aumentando la esperanza y la calidad de vida de los pacientes.

El Ejecutivo autonómico ha invertido 13 millones de euros en el nuevo edificio que albergará esta técnica de radioterapia, donada por la Fundación Amancio Ortega, muy precisa para abordar tumores de difícil acceso o próximos a órganos de riesgo en pacientes pediátricos y adultos con menores secuelas respecto a otros tratamientos oncológicos.

Ayuso ha visitado las obras de esta Unidad de Protonterapia del centro público fuenlabreño, en cuyo bunker a largo de los próximos doce meses se procederá al completo ensamblaje, calibración y puesta en marcha del acelerador, el primero de los dos en la sanidad pública madrileña junto con el de La Paz en la Ciudad de la Salud de la capital.

La presidenta ha comprobado el "salto de gigante" que se ha dado con la instalación del acelerador de protones (Ciclotrón) y el brazo giratorio (Gantry) que dirige la radiación con precisión milimétrica. "Tenemos el mejor sistema sanitario y es deber de todos cuidarlo", ha señalado Ayuso, que ha añadido que su calidad y excelencia solo son posibles cuando "se gestiona desde el rigor y el equilibrio por parte de todas las administraciones".

Este nuevo equipamiento consta de una sala con brazo giratorio que dirige la radiación y cuya rotación total aumenta la efectividad; camilla robotizada, y sistemas de imagen radiológica (TAC de planificación) que permitirán irradiar a los enfermos con una extraordinaria precisión desde cualquier ángulo.

Las nuevas instalaciones, ubicadas junto al actual edificio oncológico, se encuentran distribuidas en dos plantas que con una superficie total construida de más de 2.000 metros cuadrados y que acogen el búnker donde se encuentra ya el acelerador de protones. En la planta baja, con una superficie de unos 1.300 metros cuadrados, se avanza a buen ritmo en la construcción de las áreas de diagnóstico, tratamiento con protones y preparación de pacientes, mientras que la primera, de 875 metros cuadrados, se destinará a mantenimiento, suministros, despachos médicos y formación.

La Fundación Amancio Ortega aporta 280 millones

Por su parte, la colaboración de la Fundación Amancio Ortega para la implantación de la protonterapia en el sistema público de salud de España asciende a 280 millones de euros, destinados a la financiación de la compra de 10 aceleradores de protones, programas de formación clínica para los especialistas médicos y la asistencia en todo el proceso técnico de instalación de esta innovadora tecnología. Y es que el Programa de Protonterapia ha sido diseñado para dar cobertura a todo el territorio nacional, con la creación de una red única de pacientes de toda España y la coordinación interterritorial de los servicios médicos. Los aceleradores estarán instalados en siete comunidades autónomas: Madrid (2), Galicia, Cataluña (2), País Vasco, Andalucía (2), Valencia e Islas Canarias.

La presidenta ha querido subrayar la importancia de la prevención precoz para combatir esta enfermedad. En este sentido, ha recordado que la Comunidad de Madrid cuenta con cuatro programas de estas características. En primer lugar, Cassandra, enfocado en el cribado del cáncer de pulmón, un proyecto donde participan 273 pacientes voluntarios. Por otro lado, Prevecolon, que en 2024 alcanzó su récord con más de 357.000 pruebas para salvar vidas; Deprecam, que en el caso del cáncer de mama contó con la participación de 214.000 mujeres el año pasado, y Cervicam (cérvix) que se está implantando de forma progresiva en hospitales públicos madrileños como el Ramón y Cajal de la capital.