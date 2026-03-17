El PSOE-M insinúa que la juez del caso Ana Millán prevaricó y anuncia que recurrirá el archivo de la causa

El PSOE de Madrid no da por cerrada la ofensiva judicial contra la cúpula del PP regional. El secretario general de los socialistas madrileños y ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha confirmado que su formación recurrirá el archivo de la causa contra Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y mano derecha de Isabel Díaz Ayuso en el partido. La decisión llega tras el auto del juzgado de Navalcarnero, que ha decretado el sobreseimiento provisional al no hallar pruebas de irregularidades en su etapa como concejal en Arroyomolinos.

"Prodigios de la justicia"

A su llegada al Congreso Aslan2026, Óscar López ha reaccionado con ironía a la resolución judicial, calificándola como "el último prodigio de la justicia en relación con el PP de Madrid". El líder del PSOE-M ha cuestionado así la solvencia del fallo y ha aprovechado para lanzar un ataque personal contra Millán, vinculándola con supuestas presiones a mujeres en otros municipios como Móstoles.

Pese a la contundencia verbal del ministro, el auto de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero es meridiano: la magistrada no ha encontrado "indicios racionales" de que se cometieran delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias o fraude contra la Administración Pública.

La resolución judicial se alinea con la tesis de la Fiscalía, subrayando que no ha quedado acreditada la perpetración de los delitos que motivaron la apertura de la causa. La juez esgrime que, tras las diligencias practicadas, no existe prueba alguna de que Ana Millán utilizara su cargo para influir en la contratación de su hermana o de su pareja.

"No existe indicio de que la investigada utilizara su influencia para conseguir que su hermana y pareja fueran contratados", señala el auto, que descarta también que estos familiares recibieran beneficio alguno derivado de la posición política de Millán. Con este archivo, el tribunal desmonta la tesis de la acusación sobre el supuesto trato de favor en el consistorio de Arroyomolinos.

El PSOE-M recurrirá el archivo de la causa contra Ana Millán

Pese a al contundencia del auto, el PSOE-M agotará la vía judicial interponiendo recursos de reforma y apelación. Los socialistas buscan estirar un proceso que el tribunal considera agotado por falta de base delictiva. Por su parte, desde el entorno de Millán y el PP de Madrid reciben la noticia como una ratificación de la limpieza en la gestión de la dirigente, frente a lo que consideran una "cacería política" de la izquierda madrileña.