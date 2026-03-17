En 23 de los 76 días que llevamos de año no ha habido un solo dispositivo de la Guardia Civil en Arganda del Rey, Madrid. Esa falta de efectivos ha obligado en varias ocasiones a los policías municipales a intervenir en situaciones que, en condiciones normales, corresponderían a los guardias civiles que, además, cuentan con cuartel propio.

La situación ha quedado expuesta este martes a las puertas de esas instalaciones, donde el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha comparecido junto al alcalde, Alberto Escribano, tras los hechos adelantados por El Mundo. Desde allí, ha sintetizado el escenario como "el ejemplo de la desidia y la dejadez del Gobierno de España".

La situación resulta aún peor si se tiene en cuenta que el cuartel de Arganda tiene asignados 143 agentes en la relación de puestos de trabajo aportada en su momento por la Delegación del Gobierno. Una cifra que, como también denuncian desde el Consistorio local, no se corresponde con la presencia real sobre el terreno.

Pero el problema se repite también en otros lugares como Valdemoro o El Molar, donde las plantillas reales están por debajo de las previstas. "En la Comunidad de Madrid faltan más de 1.000 policías y guardias civiles frente a lo que dicen los datos que ofrece la delegación del Gobierno. Hoy mismo por la mañana he podido conocer que en Valdemoro, de 105 que aparecen en la RPT, solo hay 70 policías. O en El Molar, donde de los 21 que supuestamente tiene la RPT, solo hay 14. Dos municipios y en los dos faltan en torno al 33% de los efectivos que tienen", ha advertido Serrano.

Desde el Gobierno central, sin embargo, trasladan una lectura distinta. Hace menos de una semana, la subdelegada en Madrid, Pilar Trinidad, aseguraba en el Diario de Arganda que "existe un refuerzo de la Guardia Civil", "muy buena cooperación con la Policía Local" y un nivel de eficiencia "muy alto". Preguntada sobre la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil, que lleva en obras desde marzo de 2023, respondió: "Creo que será en breve. Se han aumentado los efectivos y no le debe de faltar mucho".

Sin embargo, desde el Gobierno regional insisten en la falta de efectivos en un municipio que afirman "debe seguir siendo seguro" con el "extraordinario trabajo" de los cuerpos policiales. "Es inaudito que mientras el Gobierno tiene a policías haciendo de escoltas de activistas políticas que no han sido agredidas en ningún momento, haya mujeres que han sido víctimas de una agresión real denunciada y ha tenido que ser la Policía Local de Arganda la que la atendiera y la que detuviera al agresor porque no había un solo guardia civil", añaden.

Por todo esto, Serrano ha retado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, a publicar de inmediato todos los datos. "Que haga públicos el número de la RPT y al lado el número de efectivos reales asignados a labores de seguridad en los municipios", ha reclamado, poniendo el acento en cómo se contabilizan los agentes: "Cuando se habla de efectivos se está incluyendo a todos aquellos profesionales que hacen labores de seguridad en edificios públicos o hacen labores de escolta de ministros del gobierno".