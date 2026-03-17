La Policía cierra tres narcopisos y arresta a dos 'ñetas' por apuñalamiento en Vallecas

Nueva acción policial contra el tráfico de drogas en Madrid. La colaboración entre agentes de la Policía Nacional y la Policía Municipal sigue dando sus frutos en distritos con altos porcentajes de criminalidad como es el de Puente de Vallecas. Allí, tres nuevos narcopisos han sido desmantelados gracias a una intervención que deja también un balance de tres personas detenidas.

Las pesquisas arrancaron a principios de este 2026, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la reactivación de varios puntos de venta de droga en la zona. Tras semanas de vigilancia y seguimiento para confirmar el trasiego de clientes y la actividad ilícita, los cuerpos de seguridad coordinaron una ofensiva de tres días para acabar con estos focos de delincuencia. Entre los días 24 y 26 de febrero, se ejecutaron de forma independiente las entradas y registros en los tres inmuebles señalados.

📍#PuenteDeVallecas 🚨Operación contra el tráfico de drogas junto con @policia ➡️Se realiza la entrada y registro en 3 narcopisos dando como resultado: 🔸3 detenidos.

🔸Se interviene un arma de fuego del 22 y diferentes tipos de machetes.

🔸Más de 18.000 € en efectivo💵… pic.twitter.com/9hMd37vmmn — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) March 17, 2026

Los resultados de la operación confirman la magnitud del negocio que estos individuos mantenían en el distrito. Así, se hallaron cerca de tres kilos de droga, incluyendo cocaína, hachís, marihuana y diversas pastillas. Además se incautaron abundantes cantidades de sustancia de corte, destinada a adulterar el producto para multiplicar los beneficios. Y para poner la guinda, los criminales contaban con armas prohibidas y un total de 17.960 euros en metálico, presuntamente procedentes de la venta directa de los estupefacientes.

Detenciones y puesta a disposición judicial

En cada uno de los domicilios registrados se procedió a la detención de un varón. Los tres implicados, acusados de delitos contra la salud pública, ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. Esta operación se enmarca dentro de los planes de choque contra los narcopisos que los vecinos de Puente de Vallecas llevan tiempo denunciando, debido a los problemas de convivencia, ruidos y falta de seguridad que generan en las comunidades de propietarios afectadas.

Dos ñetas arrestados por intento de asesinato en Vallecas

Al margen de esta nueva operación, la Policía Nacional ha arrestado a dos menores de edad, presuntos integrantes de la banda latina de los Ñetas, acusados de intentar matar a un miembro de una banda rival el pasado 13 de febrero en Puente de Vallecas. La víctima fue apuñalada por la espalda tras una persecución en plena vía pública, y a plena luz del día, evidenciando el desprecio de estos grupos por la presencia de testigos, un rasgo común en sus enfrentamientos. En el momento de la detención, el pasado 5 de marzo, a uno de los implicados se le incautó lo que ellos denominan literatura de la banda (documentos con sus normas, jerarquía y filosofía). A los arrestados se les imputan delitos de tentativa de asesinato y pertenencia a organización criminal. Por orden de la Fiscalía de Menores, ambos han ingresado en un centro como medida cautelar.