Los chats internos de la ultra izquierda tras la debacle del 15-M provocan la carcajada de Ayuso

La debacle de IU-Sumar en las elecciones de Castilla y León del pasado domingo ha desatado un hondo malestar en las formaciones que se sitúan a la izquierda del PSOE y que ven con suma preocupación su futuro político, que será examinado próximamente en Andalucía.

Así se desprende de los chats internos a los que ha tenido acceso El Confidencial. "Hay que salir del Gobierno. Es la única forma de mantener perfil propio. No podemos seguir siendo los parientes pobres del PSOE"; "La situación es inaguantable. En el Gobierno solo sobrevive Sánchez".

Al batacazo electoral se sumó la noche del 15-M la presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, hasta ahora cabeza visible y aglutinadora de la izquierda radical, en la gala de los Oscar de Hollywood. "Está aprovechando su puesto para promocionarse, pero es muy incoherente. Lo de los Oscar en pleno 'no a la guerra' no tiene explicación y nos perjudica a todos", aseguran a este periódico fuentes de Izquierda Unida. "Estamos en un momento en el que conviene buscar refugio en la ortodoxia de IU, que es la izquierda de siempre, frente a esa izquierda urbana e incoherente". "La incoherencia les mata", inciden.

Pero una vez que Yolanda Díaz ha anunciado su marcha, el problema parece ser Mónica García. "Aunque Mónica no lo vea claro, hay que salirse del Gobierno. Mantener a Sánchez, pero dar un golpe de mano. Así solo se beneficia Ayuso y el inútil de Óscar López", escriben en estos chats. Es sobre todo estos comentarios los que han provocado las carcajadas de Isabel Díaz Ayuso en sus redes sociales.

En el PP de Madrid nunca han visto a Óscar López como el candidato definitivo del PSOE para batirse contra Ayuso; en cambio, dan por hecho que Mónica García desplazará a Manuela Bergerot para concurrir nuevamente a los comicios autonómicos.

El origen de este movimiento está en Izquierda Unida, especialmente en Andalucía, pero no sólo. También en otras federaciones de IU y en otras formaciones que han estado integradas en Sumar, como es el caso de Más Madrid. Y es que hay temor a la estrategia de Sánchez les acabe dejando fuera como ha ocurrido en Castilla y León.