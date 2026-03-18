El escatológico percance de Almeida con una paloma en plena calle

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha protagonizado este miércoles una escena inesperada durante un acto institucional. Mientras intervenía en la inauguración de un monumento en homenaje a los periodistas fallecidos en defensa de la libertad de expresión, una paloma irrumpió de la forma más inoportuna.

El acto se celebraba frente a la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), en la calle Juan Bravo, donde el Ayuntamiento ha instalado esta nueva escultura conmemorativa.

El momento que nadie esperaba

En plena intervención y ante los asistentes, se ha producido la escena que ha terminado acaparando toda la atención. Tal y como se observa en el vídeo, el alcalde estaba conmemorando a los periodistas fallecidos cuando ha notado que algo caía sobre su cabeza y, al tocarlo, se ha sorprendido al comprobar que se trataba de excremento de paloma.

La reacción del alcalde no se ha hecho esperar. Lejos de incomodarse, ha optado por tomárselo con humor: "No podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer. Veis, cuando yo digo que el periodismo es una profesión de riesgo, es que hasta los que no somos periodistas corremos el riesgo, estando con vosotros, de que nos suceda cualquier cosa".

Un homenaje a la libertad de expresión

Más allá de la anécdota, el acto tenía un marcado carácter institucional. La escultura, obra del artista Daniel Canogar, recuerda a 15 periodistas que perdieron la vida ejerciendo su profesión desde la llegada de la democracia.

El monumento, con forma de prisma lumínico, incluye una pantalla LED que proyecta de forma continua los nombres de los homenajeados.

Durante su intervención, Almeida ha subrayado que estos profesionales "son un antídoto contra aquellos que quieren destruir la convivencia y la democracia", insistiendo en la importancia de proteger la labor informativa.