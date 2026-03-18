Así será el nuevo Azca de Madrid: mil árboles, canales y más cámaras de seguridad

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado el proyecto Nuevo AZCA como un "hito histórico" que transformará esta zona del distrito de Tetuán con la creación de un gran parque urbano y la renovación integral del espacio.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que precisamente fue vecino de Azca durante años, ha dado a conocer los detalles de esta intervención en un espacio al que acuden cada día unos 50.000 trabajadores, en el que viven 2.000 vecinos y por el que pasan unas 100.000 personas a diario.

El proyecto se incorporará además a la transformación global que el Consistorio está promoviendo en el eje del paseo de la Castellana, con actuaciones ya ejecutadas como la remodelación de la avenida del General Perón y el ámbito de las Cinco Torres y otras que están en marcha como Parque Castellana o el desarrollo de Madrid Nuevo Norte.

En total, se abarcará una superficie total de 132.895 metros cuadrados, de los cuales 82.755 serán de titularidad pública y 50.140 de uso privado. Como ya resulta habitual, el alcalde ha articulado las obras en torno a tres ejes: sostenibilidad, accesibilidad y seguridad.

Presentamos el nuevo AZCA: una transformación urbana histórica con más accesibilidad, más seguridad y más zonas verdes. Un acuerdo sin precedentes entre Ayuntamiento, empresas, vecinos y comerciantes para poner este espacio de referencia en el lugar que merece. pic.twitter.com/6ww5Tbu3oj — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) March 18, 2026

Siguiendo esta ruta, el primer elemento central del proyecto será la creación de un gran parque con mil árboles, concebido como eje vertebrador. Este espacio verde se integrará en el conjunto urbano junto con el agua, que también se convertirá "en un elemento esencial del paisaje".

Entre las actuaciones previstas se incluye la instalación de dos nuevos ascensores para facilitar la movilidad vertical, así como la renovación de aceras en calles perimetrales como General Perón, paseo de la Castellana, Joaquín Costa y Orense.

El proyecto contempla también la rehabilitación de los 33 pasajes interiores actuales, que serán integrados en un sistema continuo de circulación peatonal. Para ello se creará un anillo central que conectará los distintos espacios mediante cinco nuevas pasarelas peatonales.

A ello, se une la creación de 19 zonas estanciales; la construcción de 150 metros lineales de asientos en forma de graderío; decenas de bancos distribuidos por todos los espacios y varias áreas infantiles.

Sobre el tercer eje, la seguridad, el Ayuntamiento ha incidido en que el número de cámaras de videovigilancia en la zona aumentará de 55 a 91 dispositivos. Además, la renovación íntegra del alumbrado supondrá el fin de los puntos ciegos o de sombra.

Según ha avanzado el alcalde, la adjudicación de las obras está prevista para el primer trimestre de 2026. De suceder así, el inicio de los trabajos llegará en el primer semestre de 2027.