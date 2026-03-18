Así será el sistema que implementará Madrid para verificar los DNI digitales

La Comunidad de Madrid instalará webcams en todos los registros de la región para verificar el DNI digital de los usuarios y acreditar su identidad, según anunciaron desde el Gobierno regional tras la rueda de prensa de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La medida entrará en vigor a partir del 4 de abril.

Las cámaras estarán preparadas para escanear el código QR del DNI digital y contrastar la información directamente con los datos oficiales de la Policía Nacional, garantizando así la identidad del ciudadano de forma sencilla. Esta tecnología también permitirá realizar otras gestiones presenciales, como trámites administrativos o el acceso a recintos.

La Consejería de Digitalización ha distribuido documentación de soporte a todas las consejerías para facilitar la instalación y el correcto funcionamiento de las webcams en los registros. Para acreditar su identidad, los ciudadanos deberán haber completado previamente el proceso de registro y activación del DNI digital, seleccionando el tipo de DNI que quieran mostrar mediante QR: mayoría de edad, simple o completo.

DNI sin verificar en las elecciones de Castilla y León

Por motivos de seguridad, los datos del QR no se almacenarán en el móvil y sólo estarán disponibles durante un minuto para ser validados por la Comunidad de Madrid.

Este anuncio se produce después de que la presidenta madrileña alertara sobre el uso de los DNI digitales en las recientes elecciones de Castilla y León, denunciando que "se han utilizado los DNI sin verificar, no había sistemas de verificación en las mesas cuando es un sistema sencillo".