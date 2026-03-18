Bergerot no se da por vencida contra Ana Millán y Pache estalla: "Dejad de hacer el ridículo, mentirosos"

Más Madrid - al igual que el PSOE - no piensa tirar la toalla a pesar de que la juez de instrucción en Navalcarnero acordara este martes el archivo de la causa que investigaba a Ana Millán, actual vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y número tres del PP a nivel regional. Se la investigaba por unos presuntos delitos de prevaricación administrativa que se habrían cometido durante su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Arroyomolinos.

Antes, la Fiscalía había emitido un "demoledor" escrito donde señalaba que no habían quedado acreditados los presuntos delitos que se le imputaban. Tampoco los vio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ordenó en diciembre de 2024 a la juez de Navalcarnero que completara la investigación y, en su caso, remitiera una exposición razonada de estos, ya que por ahora había expuesto "una serie de hechos que objetivamente no ostentan por sí la naturaleza de delito".

Todo ello no ha sido impedimento para que Manuela Bergerot le haya seguido acusando este mismo miércoles de "corrupción". "Esto no acaba aquí", advirtió la portavoz de la formación de ultra izquierda en la Asamblea.

Igual que hiciera un día antes el ministro y líder de los socialistas madrileños, Bergerot, acompañada de Rita Maestre, acusó a esta magistrada de prevaricar. "Después de seis años de investigación" la "nueva jueza" no ve delitos, pero que "los hechos que entonces apestaban a corrupción antes del auto son hechos que siguen apestando a corrupción". "Así que el Partido Popular tiene suerte con la nueva jueza que no ve delitos, pero el equipo jurídico de Más Madrid sí ve delitos", incidió.

El portavoz parlamentario del PP, Carlos Díaz Pache, le recordó que no es sólo esta juez, sino que tampoco ven delito ni el Ministerio Público ni el TSJM. "Y la Audiencia ha dicho que ya está bien de prórrogas", añadió. Así, espetó a Más Madrid: "Dejad de hacer el ridículo, mentirosos".

No ven delito ni la jueza, ni la fiscalía, ni el el TSJM. Y la Audiencia ha dicho que ya está bien de prórrogas. Dejad de hacer el ridículo, mentirosos. https://t.co/EUGhkIxEda — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) March 18, 2026

Después, la propia presidenta se pronunció al ser preguntada por la prensa al respecto. Para Isabel Díaz Ayuso es "mezquino" que la izquierda siga intentando "politizar" la investigación contra su número tres. "Es un calvario que además se multiplicó cuando fue elegida número 3 del Partido Popular de Madrid. Evidentemente no por el origen, que no tenía ninguna importancia, sino porque era un caso que se podía explotar contra el Partido Popular y contra mí, y de ahí que se le diera esa importancia que no tenía", sostuvo.

La jefa del Ejecutivo regional zanjó: "Es que es una forma de hacer perder el tiempo y el dinero a todos, a los jueces, a los juzgados y a los ciudadanos". Y planteó nuevamente a la izquierda que pida perdón a Millán por "todo el daño que le han causado".