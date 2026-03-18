Descubre una exposición en Madrid que revela los secretos de la porcelana de la corte española

La Comunidad de Madrid presenta la exposición Porcelanas para los reyes de España. La producción de la Real Fábrica del Buen Retiro, que puede visitarse hasta el 7 de junio en el Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, con entrada gratuita. La muestra reúne más de 70 piezas, entre vajillas, jarrones, esculturas y objetos decorativos elaborados en la manufactura madrileña, junto a piezas de Capodimonte, Sèvres y Meissen, seleccionadas de las colecciones del Museo Arqueológico Nacional y del Museo de Historia de Madrid.

Los visitantes pueden recorrer un itinerario que combina historia, técnica y estética, y descubrir cómo la porcelana se convirtió en un símbolo de prestigio de la Corona española durante el siglo XVIII.

Porcelana para la corte

El recorrido comienza con algunas piezas de Meissen y Capodimonte, representativas de los primeros modelos europeos que inspiraron a la Corona española. La exposición se centra luego en los objetos más destacados de la Real Fábrica del Buen Retiro, incluyendo servicios de mesa, floreros, esculturas y jarrones, destinados inicialmente a la vida cortesana. Hasta 1789 estas piezas fueron exclusivas de la realeza, reflejando el lujo y la sofisticación de la corte de Carlos III. En 1804, Bartolomé Sureda, químico y director de la manufactura, introdujo la porcelana dura utilizando sepiolita de Vicálvaro y Vallecas, ampliando las técnicas y materiales empleados y consolidando la relevancia artística de la fábrica madrileña.

Historia de la Real Fábrica

La muestra también explica cómo Carlos III, entonces rey de Nápoles, trasladó la Real Fábrica de Capodimonte a Madrid en 1760, junto a técnicos y artistas italianos, para fundar la Real Fábrica de Porcelana de Su Majestad Católica en los jardines del Palacio del Buen Retiro. Las investigaciones arqueológicas realizadas en las décadas de 1990 y 2000 han permitido localizar yacimientos de minerales y restos de las instalaciones hidráulicas originales, en lugares como Colmenar Viejo, Galapagar y Vicálvaro, ofreciendo contexto sobre la fabricación de porcelana y su influencia en la historia industrial y artística de la región.