El Circo del Sol conquista Madrid con el despliegue amazónico de 'OVO'

El Circo del Sol aterriza de nuevo en la capital con OVO, una propuesta que abandona la carpa tradicional para instalarse en el Movistar Arena del 19 al 22 de marzo.

La obra, que ya ha sido vista por 7 millones de espectadores, presenta una versión actualizada de su ecosistema de insectos, donde la acrobacia de alta intensidad se mezcla con el folklore brasileño.

El factor humano tras el insecto

El actor español Mateo Amieva, que interpreta al maestro de ceremonias Master Flipo, destaca en Kilómetro Cero la complejidad técnica y humana de la gira: "Somos una colonia real de 100 personas de 25 países diferentes", explica el artista. Amieva define su rol como el eje de la narrativa: "Mi personaje es un escarabajo extravagante, un poco torpe y muy travieso que coordina a toda esta comunidad".

Según el intérprete, el show busca conectar con el público a través de emociones universales: "OVO es una historia que, más allá de las acrobacias, habla de la aceptación, el amor y la amistad".

Una banda sonora de batucada y samba

Uno de los pilares de esta producción es su apartado musical, que se aleja de las composiciones atmosféricas habituales del Circo para abrazar el ritmo. "La música se interpreta íntegramente en directo con instrumentos típicos brasileños", detalla Amieva, subrayando que la energía de las batucadas es lo que marca el ritmo de los 53 artistas en escena.

El despliegue incluye una escenografía colorista que recrea la selva y un vestuario diseñado para "redefinir los límites del cuerpo humano".