El exclusivo mercadillo de antigüedades de Madrid que no te puedes perder este domingo

Tras el éxito de sus dos primeras ediciones, El Déballage de La Moraleja regresa el domingo 22 de marzo, en horario continuo de 10:00 a 20:00 horas, en el Centro Comercial El Bulevar de La Moraleja (P.º de Alcobendas, 10). El encuentro se ha consolidado como cita obligada para amantes de las antigüedades, el coleccionismo y la decoración.

La tercera edición reunirá a más de 30 anticuarios y brocantes procedentes de España, Francia y Portugal. Los visitantes podrán descubrir mobiliario —sofás, butacas, mesas o espejos—, lámparas, vajillas, arte y otros objetos decorativos originales.

Póster oficial de El Déballage de La Moraleja

Entre las novedades, destacan los diseños de las décadas de los cincuenta y setenta, menaje de porcelana, cuberterías de plata inglesa, lámparas cromadas y cómodas decapadas. También estarán presentes piezas muy buscadas como sofás extragrandes de líneas curvas, mesas de juego, lámparas de Manises y soperas de cerámica, así como coleccionables de Tintín, entre figuras y tebeos.

Colaboración institucional y compromiso social

Esta edición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Alcobendas y la participación de la Fundación Pablo Horstmann y la Fundación Kambia, subrayando la vocación solidaria del evento.

El Déballage refuerza así su dimensión social, dando visibilidad a proyectos que mejoran la vida de personas en contextos de vulnerabilidad. Los asistentes pueden conocer la labor de estas organizaciones y apoyar iniciativas con impacto local e internacional, mientras disfrutan de la muestra de antigüedades.