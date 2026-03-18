El icónico neón de Schweppes de la Gran Vía se apagará

El icónico neón de Schweppes situado en la Gran Vía madrileña dejará de iluminarse el próximo sábado 28 de marzo. La compañía propietaria de la marca ha anunciado que permanecerá apagado durante una hora, concretamente entre las 20:30 y las 21:30.

La razón de este "apagón" temporal no es otra que sumarse al 20º aniversario de La Hora del Planeta, que durante dos décadas ha movilizado a millones de personas, instituciones y empresas para demostrar "el poder de la acción colectiva frente a la crisis climática" apagando las luces durante 60 minutos.

La firma ha enmarcado además esta acción dentro de su estrategia de sostenibilidad corporativa. Y es que uno de sus principales objetivos a medio plazo es alcanzar la meta de ser Water Positive para el año 2030. Esto implicaría, según sus propios cálculos, devolver a la naturaleza "más agua de la que se utiliza en la elaboración y distribución de sus bebidas".

El letrero fue inaugurado en el año 1972 y tiene una altura aproximada de 37 metros. Su arraigo a la capital es tal que, en el año 2010, el Ayuntamiento de Madrid decidió protegerlo oficialmente al declararlo rótulo histórico.