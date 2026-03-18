El PP retrata al alcalde de Fuenlabrada por quejarse de Ayuso tras la visita furtiva de Sánchez

Hay que reconocer al PSOE de Madrid una capacidad casi atlética para la contorsión política. El último ejemplo lo ha protagonizado el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, quien ha hecho público su malestar a través de la red social X tras la visita de Isabel Díaz Ayuso al hospital del municipio para conocer los avances en protonterapia. Según el regidor socialista, que la presidenta no le avisara de la visita es un ejercicio de "pequeñez" y una muestra de que prefiere "confrontar en vez de compartir". Aquí pueden leer lo escrito por Ayala.

Cualquier cosa que mejore Fuenlabrada es siempre una buena noticia. Por eso, que la señora Ayuso venga a escondidas a la ciudad para evitar al alcalde solo muestra su pequeñez como representante pública y una visión de la política que se basa en confrontar en vez de en compartir.… — Javier Ayala / ❤️ (@JavierAyalaO) March 18, 2026

Llama la atención que Ayala hable de "venir a escondidas" a una ciudad de casi 200.000 habitantes para visitar un centro público en un acto con cobertura mediática. Y es este punto el que ha destacado el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, para tirar por los suelos el argumento esgrimido por el alcalde socialista. Serrano le ha recordado que la visita de este martes estaba "en las previsiones de la presidenta que nunca se esconde". El dirigente popular no ha desaprovechado además la ocasión brindada por Ayala para ponerle delante del espejo con la reciente visita del presidente tiktoker. "Se confunde con Sánchez, al que cierra el centro de Fuenla para ver un grafiti", ha rematado.

No se si está ya en campaña para cargarse a Oscar López y eso pasa por atacar a Ayuso. Conviene saber que la visita de ayer a Fuenlabrada estaba en las previsiones de la Presidenta que nunca se esconde. Se confunde con Sánchez al que cierra el centro de Fuenla para ver un grafiti https://t.co/gkzxSRasR6 — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) March 18, 2026

Y es que en este municipio ya saben lo que es ver las calles cortadas para que Pedro Sánchez pueda pasear sin que los ciudadanos le reprochen su gestión al frente del Gobierno de España.

La política del escaparate

La queja de Ayala no es por la gestión, ni por la protonterapia —que reconoce como una buena noticia—, sino por el escaparate. Le duele no haber estado en la foto. Tan sencillo como eso. En este sentido, desde el PP de Fuenlabrada también lamentan la "pataleta" de Ayala. Y destacan los 13 millones invertidos en la localidad por el Gobierno regional.

Señor Ayala: deje las pataletas de niño pequeño porque no sale en la foto. La presidenta Ayuso vino para hablar de los 13 millones que ha invertido en #Fuenlabrada y era un acto público, sin blindar la ciudad. Usted se fue con Sánchez a escondidas a grabar un TikTok. Trabaje. pic.twitter.com/IEocEWYUtu — PP de Fuenlabrada🇪🇸 (@popularesfuenla) March 18, 2026

Y desde Nuevas Generaciones de Fuenlabrada aportan otro matiz no menos importante: "Las prioridades" de unos y otros.

Imagina tener un alcalde que critique a @IdiazAyuso por venir a anunciar una inversión de 13 millones de euros mientra que el 11M blindaba la ciudad para que Pedro Sánchez grabase un TikTok sobre murales. Prioridades. pic.twitter.com/m05YSD7jwi — Nuevas Generaciones de Fuenlabrada 🇪🇸 (@NNGGFuenlabrada) March 18, 2026

Ayala debería decidir, por tanto, si lo que le molesta es la falta de protocolo o, simplemente, que en Madrid hay una presidenta que no necesita vallas ni figurantes para entrar en un hospital.