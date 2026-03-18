La Guardia Civil ha asestado un importante golpe al narcotráfico en la sierra de Madrid. En una operación de gran envergadura, los agentes han logrado desmantelar una organización criminal que operaba en la localidad de Collado Villalba, donde gestionaban hasta ocho puntos de venta de droga de manera ininterrumpida. Veinticuatro horas al día, los siete días de la semana. Sin descanso. Así operaba esta banda que ha sido descabezada gracias, en parte, a la colaboración ciudadana. Sobre ello ha informado la Dirección General de la Benemérita. Las primeras pesquisas confirmaron que cuatro individuos mantenían una actividad frenética de venta de sustancias estupefacientes de lunes a domingo. Sin embargo, el avance de la investigación reveló una estructura mucho más compleja y profesionalizada de lo que se sospechaba inicialmente.

El foco en las viviendas ocupadas

Uno de los puntos clave de la investigación ha sido el hallazgo de cinco viviendas ocupadas que la organización utilizaba como centros logísticos y de venta. Estas propiedades se habían convertido en focos de delincuencia que generaban una grave inseguridad en el municipio madrileño. La organización contaba con una jerarquía piramidal perfectamente definida, con el líder como responsable directo del abastecimiento de la droga. Tras el cabecilla, se situaban tres hombres de máxima confianza que servían de enlace entre la cúpula y los vendedores. Y por último, y no por ello menos importante, la red de distribución. Estos eran los encargados de suministrar la mercancía a los diferentes narcopisos y realizar las transacciones finales.

Un rifle y nueve vehículos de alta gama

Durante los nueve registros domiciliarios autorizados por la autoridad judicial, la Guardia Civil ha intervenido un importante botín que evidencia el poder adquisitivo del grupo: 250 gramos de cocaína, 4 kilos de hachís, marihuana y diversos ansiolíticos. Además de las básculas de precisión y útiles de distribución, los agentes han incautado 12.000 euros en metálico, un rifle y una flota de nueve vehículos de alta gama.

Finalmente, los 15 integrantes de la banda han sido puestos a disposición judicial acusados de delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas. Tras tomarles declaración, el juez ha decretado el ingreso inmediato en prisión para cuatro de los detenidos, los principales responsables de esta trama desarrollada en Collado Villalba.