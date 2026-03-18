La Policía detiene a los tres primeros falsos menas denunciados por el Gobierno de Ayuso

La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes que habían sido denunciados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por supuestamente hacerse pasar por menores extranjeros no acompañados con el objetivo de permanecer en España de forma fraudulenta. Estas detenciones constituyen las primeras de un total de seis personas denunciadas ante la comisaría por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

Este mismo organismo envió ayer una carta al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en la que reiteraba la necesidad de repatriar a 88 menores considerados problemáticos y promover su reagrupación con sus familias en sus países de origen. Asimismo, desde el Gobierno regional advierten de que, si el Ejecutivo central mantiene su negativa a atender esta petición, podrían iniciar acciones legales.

Las detenciones se produjeron el pasado viernes en la ciudad de Madrid y en la localidad de Aranjuez, tal y como ha avanzado ABC. Estas personas habrían asegurado ser menores de edad al llegar a sus centros de acogida. Al constatar que ya eran adultos, la Comunidad los ha denunciado por estafa agraviada y por infringir la Ley de Extranjería. La Policía se ha encargado de la investigación y, finalmente, los ha detenido. Son originarios de Malí, Marruecos y Argelia. El maliense tiene 20 años, el marroquí está a punto de cumplir también los 20 y el argelino tiene 22.

Desde 2025, el Ejecutivo autonómico había detectado casos en los que algunos adultos que se habían hecho pasar "deliberadamente" por menores no acompañados. "Esta es una práctica habitual de las mafias, que aprovechan que el Gobierno de España tiene un sistema que se niega a reformar. Para Madrid estas conductas pueden constituir un delito de estafa y por eso vamos a actuar de manera inmediata", apuntó la consejera Ana Dávila en noviembre. Tras las pruebas y los procedimientos que ha realizado la Fiscalía, la Comunidad ha contabilizado 67 casos. De ellos, 40 llegaron en el año 2025; y en lo que llevamos de 2026 hay otros 27.

Todo ello en mitad de un fuerte enfrentamiento con la Delegación del Gobierno por negarse a tramitar los expedientes de devolución de los menores más conflictivos, cuyos casos han sido acreditados por los servicios de atención al menor de la Comunidad de Madrid. Se trataría de 88 expedientes que Francisco Martín se niega a atender. "No expulsaremos menores sin garantías", dijo este martes como respuesta a la carta enviada por Dávila. "Lo que tiene que hacer la señora Ayuso es asumir sus responsabilidades, que son las de dar una tutela efectiva a los menores que están en la Comunidad de Madrid".

"En caso de continuar con su dejación de funciones estudiaremos todas las medidas legales", advierten en la Consejería. Desde 2018, la Comunidad de Madrid ha atendido a más de 11.000 menores extranjeros no acompañados. Solo en 2024 llegaron 2.442 a la región, y en 2025 superaron los 1.600. Más de 4.000 en los dos últimos, por tanto.