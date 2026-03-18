Muere un trabajador tras caer 14 metros por un tragaluz en una nave de Ciempozuelos

Un hombre de 40 años ha perdido la vida en un siniestro ocurrido en el polígono industrial de la localidad madrileña de Ciempozuelos. Según las primeras informaciones, el varón se precipitó al vacío al ceder la estructura sobre la que se apoyaba.

El accidente tuvo lugar este martes cuando el operario trabajaba sobre un tragaluz en la cubierta de una nave situada en la Calle del Castaño. La rotura del techo le provocó una caída libre desde una altura aproximada de 14 metros. Inmediatamente después del suceso, se dio el aviso a los servicios de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

A su llegada, los facultativos del Summa 112 no pudieron hacer nada por salvar la vida del trabajador.

Un trabajador de 40 años ha muerto tras caer desde la cubierta de una nave en Ciempozuelos. Ha cedido el tragaluz. 📍 Calle del Castaño. El equipo médico del #SUMMA112 solo ha podido confirmar el fallecimiento. Investiga la @guardiacivil. Presencia también de policía local. pic.twitter.com/OSQjB8cdG5 — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) March 17, 2026

Tras certificarse la defunción, la Guardia Civil ha asumido la competencia de la investigación para esclarecer todas las circunstancias del suceso.