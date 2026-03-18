Los usuarios de la red ferroviaria española se enfrentan este miércoles a una nueva jornada de retrasos y problemas. Una incidencia técnica en los sistemas de comunicaciones ha afectado a decenas de convoyes de alta velocidad que conectan la capital de España con el resto de la península.

"50 minutos tirados en plena vía llevamos en el Ave 05092", ha escrito un usuario en X. "Pero, ¿cómo puede ser que todos los días pase algo? ¿Quién va a asumir la responsabilidad esta vez? Parece que vivimos en el 1700, es lamentable la situación actual del sistema ferroviario en España", se ha preguntado otro.

Según ha comunicado Adif pasadas las 8:00 horas a través de su cuenta en la misma red social, el problema radica en los sistemas de gestión del tráfico. Esta situación ha obligado a detener la circulación o a reducir drásticamente la marcha de los trenes, lo que se ha traducido en importantes demoras para los ciudadanos.

⚠️Por una incidencia en los sistemas de señalización, se pueden registrar retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid. — INFOAdif (@InfoAdif) March 18, 2026

"Se están recuperando de forma progresiva los sistemas de control y gestión de tráfico y la circulación ferroviaria hasta y desde Puerta de Atocha se va restableciendo si bien los trenes registran retraso por este motivo", ha escrito una hora después la gestora ferroviaria.

Sin embargo, los testimonios de varios usuarios niegan esa versión e incluso matizan que la incidencia ha afectado también a los trenes con origen a la estación de Chamartín. "Nosotros llevamos en Valladolid 50 minutos esperando al de Madrid Chamartín y no se ve mejoría", responde una usuaria a esa actualización. "Llevamos parados 50 minutos en Olmedo el tren Santiago Madrid", corrobora otro. "Llevamos desde las 8:32 parados y así seguimos es una vergüenza", añade otra pasadas las 9:30 horas.

Casi dos horas después del anuncio de la incidencia, Adif ha asegurado que "desde las 9:50 se recupera totalmente la gestión del tráfico ferroviario", tanto en la estación de Atocha como en la Chamartín. De esta manera, afirman, los trenes parados en las vías vuelven a circular aunque se mantienen los retrasos, que "irán disminuyendo progresivamente".

Este nuevo episodio se suma a una preocupante lista de averías que han lastrado la reputación de la red gestionada por el Ministerio de Transportes de Óscar Puente. La última, anunciada este mismo martes: la conexión vía AVE con Málaga no se restablecerá hasta finales de abril después de que no hayan concluido las obras de recuperación de la línea de alta velocidad con la capital de la Costa del Sol que lleva interrumpida desde el 4 de febrero.