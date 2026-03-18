Un hombre intercepta en Vallecas un coche de la Policía "a punta de escopeta" y dispara

Un hombre ha sido detenido en el distrito madrileño de Villa de Vallecas después de amenazar con una escopeta a dos agentes de policía, a los que llegó a encañonar en plena vía pública mientras profería insultos.

Según ha informado la Policía Municipal de Madrid este miércoles en su perfil de X, el varón interceptó un vehículo policial "a punta de escopeta".

📍Villa de Vallecas 🚨Detenido un hombre por encañonar con una escopeta a dos policías. 🚔El varón interceptó el vehículo policial a punta de escopeta mientras realizaba insultos. 🔫Intentó intimidar a los agentes disparando al aire con el arma de fuego. #IntervencionesPMM… pic.twitter.com/lXvVu7WPp1 — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) March 18, 2026

En el transcurso del incidente, el detenido realizó un disparo al aire con el arma de fuego, en un intento de intimidar a los agentes. Por ahora, el cuerpo policial no ha dado más datos del suceso, aunque aparentemente no consta que se produjeran heridos como consecuencia del disparo.