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Un hombre intercepta en Vallecas un coche de la Policía "a punta de escopeta" y dispara

El detenido llegó a efectuar un disparo al aire tras encañonar a los dos agentes con el arma.

Libertad Digital
El detenido llegó a efectuar un disparo al aire tras encañonar a los dos agentes con el arma.
Imagen difundida por la Policía para ilustrar la noticia | @policiademadrid

Un hombre ha sido detenido en el distrito madrileño de Villa de Vallecas después de amenazar con una escopeta a dos agentes de policía, a los que llegó a encañonar en plena vía pública mientras profería insultos.

Según ha informado la Policía Municipal de Madrid este miércoles en su perfil de X, el varón interceptó un vehículo policial "a punta de escopeta".

En el transcurso del incidente, el detenido realizó un disparo al aire con el arma de fuego, en un intento de intimidar a los agentes. Por ahora, el cuerpo policial no ha dado más datos del suceso, aunque aparentemente no consta que se produjeran heridos como consecuencia del disparo.

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