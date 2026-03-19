Almeida pide no dar de comer a las palomas y responde a la rabieta de Maroto: "Yo no busqué que me cagara"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha tomado con humor que este miércoles una paloma defecase en su nuevo corte de pelo durante un acto de su agenda. El momento se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de la jornada.

Ya este jueves, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Almeida ha querido ir más allá de la anécdota. Preguntado por lo ocurrido, ha insistido en que "no hay un problema de plaga de palomas en la ciudad de Madrid", aunque sí ha reconocido que existen puntos concretos donde se concentran más. Según ha explicado, esto tiene "directa relación con que se alimente y se dé de comer a las palomas".

En este punto, el alcalde ha recordado que dar de comer a estas aves está prohibido por la ordenanza municipal. Lo ha hecho, eso sí, entendiendo la intención de muchos vecinos. "Le pediría a todos los madrileños, que estoy seguro que lo hacen de manera bien intencionada, que dejen de alimentar a las palomas", ha rogado. "Y todos sabemos, yo el primero, el efecto corrosivo que tienen", ha concluido desde el más absoluto humor.

Pero con menos humor recibió la escena la portavoz socialista, Reyes Maroto, que criticó el bombo mediático. "Madrid tiene problemas: vivienda inaccesible, desahucios, contaminación, barrios sin recursos, familias que no llegan a fin de mes. Pero el titular es que un pájaro evacúa en el alcalde. No es anécdota, es síntoma de en qué estamos poniendo el foco", opinó.

"Se lo digo a Maroto: lo siento pero no busqué que la paloma me cagara", le ha respondido este jueves el alcalde. "¿Pero qué labor de oposición hace para quejarse de que los medios se hagan eco de una escena que nos parecerá mejor o peor, pero que puede tener cierta gracia incluso?", le ha reprochado.

Sí coincide Almeida con la socialista en que la ciudad tiene asuntos más importantes: "Una señora que se indigna porque los medios de comunicación reflejen que una paloma le caga al alcalde. Oiga, como si esta ciudad no tuviera problemas más graves de los que ella se tuviera que ocupar".