El Gobierno de Ayuso ejercerá la acción popular ante atentados contra el patrimonio o boicots como el de La Vuelta

El Consejo de Gobierno, reunido este miércoles de manera extraordinaria en Tres Cantos, ha aprobado el proyecto de ley que permitirá al Gobierno regional ejercer la acción popular en los casos en que se atente contra el patrimonio natural, se dañe el histórico-artístico o se cometan delitos que afecten al desarrollo de eventos y espectáculos públicos. Próximamente, el texto será remitido a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria.

De acuerdo con el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso, la normativa tiene el objetivo de reforzar la protección de determinados bienes y acontecimientos públicos de interés general "frente a conductas delictivas de especial relevancia".

Para ello, el Gobierno autonómico modificará la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, para habilitar el ejercicio de la acción popular en procesos penales derivados de delitos de incendio y de atentados contra los recursos naturales y el medio ambiente "que, por su impacto territorial, revistan una gravedad significativa".

También se adaptará la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, con el objetivo de permitir la personación en los procedimientos penales relacionados con delitos de desorden público que hayan impedido o dificultado la celebración de acontecimientos de interés general.

En esta línea, la Comunidad de Madrid cita expresamente como ejemplo el caso de la Vuelta Ciclista a España 2025, cuya etapa final "se vio interrumpida por manifestantes y tuvo que suspenderse a varios kilómetros de la capital".

Asimismo, se actuará sobre la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, para incluir los delitos sobre bienes de valor histórico, artístico, científico o monumental.

El Gobierno regional ha indicado que aunque se persone para el ejercicio de la acción popular, la normativa no impide que pueda intervenir cuando resulte directamente perjudicada (acusación particular), o para reclamar el importe de los daños ocasionados por el delito (acción civil), o que pueda ejercitar el resto de las acciones que estime "oportunas".

Esta medida se suma a las causas de violencia contra la mujer y de terrorismo en los que la Administración autonómica ya se persona para salvaguardar los intereses de las víctimas, sus familias y el conjunto de la sociedad.