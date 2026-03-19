El plan más dulce a una hora de Madrid: chocolate, catas y actividades en El Escorial

El municipio de El Escorial celebra este fin de semana, 21 y 22 de marzo, las III Jornadas del Chocolate, un evento que combina gastronomía, historia y ocio familiar a menos de una hora de Madrid. La cita, organizada por el Ayuntamiento, reunirá a 17 obradores y maestros chocolateros en el entorno de Casa Miñana, donde vecinos y visitantes podrán acercarse al mundo del cacao a través de degustaciones, actividades y propuestas culturales.

Durante dos días, el programa incluye catas de chocolate, showcookings, rutas históricas, talleres infantiles, gincanas y representaciones teatrales, con actividades gratuitas hasta completar aforo. Los asistentes podrán recorrer los jardines de Casa Miñana, donde se instalarán los distintos puestos con productos que van desde bombones y repostería hasta cacao de origen.

El evento también pone el foco en la figura de Matías López y López, empresario clave en el desarrollo industrial del municipio en el siglo XIX, cuya fábrica convirtió a El Escorial en un referente del chocolate en España. Este legado se recupera a través de rutas guiadas y una exposición dedicada a la memoria obrera vinculada al cacao.

La programación arranca el viernes con la obra teatral Charlie y la Fábrica Matías López en la Casa de Cultura Pilar Herranz, mientras que el sábado tendrá lugar la inauguración oficial junto a la apertura de la exposición. A lo largo del fin de semana se celebrarán catas como las tree to bar y bean to bar, dirigidas por expertos como Carlos Navarro (Cacao Amari) y Mayte Sánchez (Maychoco), además de talleres como el de repostería con chocolate impartido por María Victoria Markman (Vicky Cake).

Los stands de los obradores podrán visitarse en horario de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas, ofreciendo degustaciones y venta directa de productos.