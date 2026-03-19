Gran fiesta de la Resurrección en Cibeles: Hakuna, Gipsy Kings y Boney M actuarán gratis el 11 de abril

Madrid recupera el próximo sábado 11 de abril uno de sus eventos musicales más multitudinarios. La Plaza de Cibeles volverá a ser el escenario de la Fiesta de la Resurrección, una cita gratuita organizada por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) que el año pasado logró congregar a más de 85.000 personas. En esta cuarta edición, la organización apuesta por una mezcla generacional que une el fenómeno de Hakuna Group Music con iconos de la música disco y la rumba flamenca.

El fenómeno Hakuna y los clásicos internacionales

El cartel de este año destaca por su eclecticismo. Hakuna Group Music, el colectivo de jóvenes católicos que se ha convertido en un auténtico éxito de masas en el siglo XXI, repetirá por cuarto año consecutivo como uno de los platos fuertes. Junto a ellos, la música de los 80 estará representada por Boney M., con la voz original de Liz Mitchell, y el ritmo de los Gipsy Kings de André Reyes.

"Queremos volver a llenar Cibeles de personas de todas las edades, con artistas que han marcado generaciones y otros que están inspirando hoy a los jóvenes con los valores de la fe", ha señalado Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la ACdP, durante la presentación oficial en la sede de la Universidad CEU San Pablo.

Horarios y despliegue en Cibeles

El recinto abrirá sus puertas a las 17:00 horas, aunque el inicio oficial de las actuaciones está previsto para las 18:30 horas con la animación de El Pulpo. El evento, que será conducido por el presentador Javi Nieves, se prolongará hasta las 21:30 horas.

Además de los nombres consagrados, la jornada servirá de plataforma para nuevos talentos. Durante el concierto se presentará "Gólgota", el tema de Ángel Catela, ganador del certamen Música y Fe, una iniciativa de la ACdP para promocionar creaciones inspiradas en valores cristianos.

Un evento con interlocución en el Vaticano

La relevancia de la Fiesta de la Resurrección trasciende lo musical. Pablo Velasco, secretario nacional de Comunicación de la ACdP, ha confirmado que el Vaticano está al tanto de la celebración. Ante una posible visita del Papa Francisco a España, Velasco ha subrayado que la organización se pone "a disposición de la Iglesia" para prestar su máximo apoyo.

La cita, que ya es un referente en la Semana Santa madrileña tiene un acceso totalmente libre y gratuito, buscando consolidar un espacio donde, en palabras de sus promotores, "el protagonismo no recaiga únicamente en los artistas, sino en el ambiente de comunidad".