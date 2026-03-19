La recuperación del Monte de Viñuelas tras el terrible incendio del verano ha costado más de 400.000 euros

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha supervisado este miércoles la finalización de los trabajos de urgencia en el Monte de Viñuelas.

Esta intervención, iniciada en octubre de 2025 tras el incendio forestal del pasado 11 de agosto en Tres Cantos, ha supuesto una inversión de 403.198 euros destinados a frenar la degradación de un enclave protegido que forma parte de la Red Natura 2000 y la Reserva de la Biosfera.

Blindaje contra la erosión irreversible

El fuego calcinó 263,14 hectáreas, lo que representa el 85% de la superficie total del monte. Ante la gravedad de los daños, detectados mediante imágenes satelitales, la prioridad del Ejecutivo regional ha sido la estabilización de la capa de cenizas en las 116 hectáreas de severidad alta. El objetivo técnico ha sido retener los nutrientes del terreno antes de que las lluvias provocaran escorrentías hacia los cauces de agua, evitando así una pérdida de suelo irreversible.

Para lograrlo, se han ejecutado fajinas y albarradas de protección utilizando la propia leña de los árboles quemados. Además, se han realizado cortes y desramados estratégicos para favorecer el rebrote de las encinas de cepa, la especie autóctona por excelencia de la zona.

Estudio de patógenos y regeneración de fauna

La recuperación no se limita a la estabilización física del terreno. El IMIDRA, a través del proyecto Madfire, ha destinado 173.560 euros al estudio de patógenos en suelos quemados para prevenir enfermedades que lastren la regeneración vegetal. En paralelo, se han habilitado puntos de refugio específicos: charcas para anfibios, majanos para conejos y posaderos para aves, garantizando la vuelta de la biodiversidad al entorno colindante con el Monte de El Pardo.

Ayudas directas a ganaderos y vecinos

La Comunidad de Madrid ha desplegado un paquete de medidas económicas para paliar los efectos del incendio. Los propietarios de montes privados podrán acceder a una convocatoria de 1,1 millones de euros en el segundo semestre del año, con ayudas de hasta 40.000 euros por titular.

Asimismo, se han entregado 3.400 plantas a los vecinos para sustituir las arizónicas —altamente inflamables— por madroños en los cerramientos de las parcelas. En el sector ganadero, destaca la donación de 21 ovejas de raza colmenareña a una explotación afectada, mientras que el Canal de Isabel II ya aplica rebajas de hasta el 80% en la factura del agua a 44 usuarios damnificados.