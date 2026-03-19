La trampa del Gobierno que forzó a Almeida a saltarse la regla de gasto y que ahora utiliza el PSOE-M

El Grupo Municipal Socialista de Madrid ha denunciado que el Ayuntamiento de Madrid ha incumplido la regla de gasto en 2025 tras aprobar la liquidación presupuestaria en la última Junta de Gobierno celebrada el pasado jueves. Según han señalado desde la formación, el desfase roza los 57 millones de euros.

Fue la portavoz adjunta del grupo, la socialista Enma López, quien denunció este martes que el Gobierno municipal hubiese aprobado dicha liquidación "por la puerta de atrás" con el fin de esconder tal incumplimiento que, a su juicio, resulta "un nuevo ejemplo de la mala gestión del equipo de Almeida".

Desde el PSOE-M advierten de que esta situación conllevará la presentación de un plan de ajuste, "vivir bajo la tutela" del Ministerio de Hacienda y una reducción del margen de gasto futuro. "Como le dijo Almeida a Manuela Carmena cuando era alcaldesa, Madrid necesita menos cuentos y más cuentas", recuperó López.

Almeida aprobó el jueves la liquidación del Presupuesto 2025 ocultando que Madrid incumple la regla de gasto en casi 57M€!!! ⚠️Esto obligaría al Ayuntamiento a presentar planes de ajuste y quedar bajo tutela de Hacienda, limitando el gasto futuro. "Madrid necesita menos… pic.twitter.com/2vDMeWBzQo — PSOE en Ayto Madrid (@PSOEMadridAyto) March 17, 2026

Ha sido este miércoles cuando José Luis Martínez-Almeida ha respondido a la socialista y ha apuntado directamente al Gobierno central como origen de tal desajuste. "El Gobierno de España el 15 de diciembre aprueba un real decreto que dice que los ayuntamientos tenemos que abonar unas cantidades complementarias a los funcionarios", ha explicado.

Según Almeida, el momento en el que se aprobó esa medida —"a 15 días del cierre contable"— dejó al Consistorio sin capacidad de ajustar sus cuentas. Tal escenario solo les dejó dos opciones: o asumir ese pago obligatorio a los empleados públicos, aunque eso supusiese rebasar la regla de gasto, o intentar cumplir con ese límite a costa de no abonar unos complementos fijados por ley.

"¿Qué querían que hiciéramos? ¿Que no les pagáramos? Que me diga el Grupo Municipal Socialista qué hubiera preferido que hiciéramos: que hubiéramos cumplido la regla de gasto, pero a cambio no hubiéramos pagado a los empleados públicos, o que por el contrario hayamos hecho lo que hemos hecho", ha planteado el edil.

Con todo, Almeida ha defendido que su equipo optó por cumplir con la obligación legal y garantizar ese complemento a los trabajadores municipales. Lo hizo, ha dicho, por dos razones: "Porque la ley se cumple" y "porque los empleados públicos tenían ese derecho".