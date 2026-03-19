Madrid se prepara para el eclipse total de Sol de agosto, el primero en más de un siglo: será un "acontecimiento único"

La Comunidad de Madrid ha presentado un ambicioso programa de actividades con motivo del eclipse total de Sol que será visible el próximo 12 de agosto en distintos puntos de la región, un fenómeno que no se producía desde hace más de un siglo. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la encargada de anunciar esta iniciativa durante la inauguración de la Feria Madrid es Ciencia.

Durante el acto, Ayuso destacó la importancia de acercar este acontecimiento a los más jóvenes. "Queremos que cada niño y cada joven participen y no se queden al margen de este acontecimiento único", señaló, al tiempo que reivindicó a Madrid como un "punto de encuentro" para la ciencia con proyección nacional e internacional.

El programa contará con la implicación de centros de investigación, universidades y el Clúster del Espacio regional, que organizarán charlas, talleres y actividades divulgativas en las próximas semanas. Además, la Consejería de Educación pondrá en marcha la iniciativa Miércoles del Eclipse, dirigida a colegios e institutos durante los meses de abril y mayo.

Este proyecto incluirá materiales adaptados a todas las etapas educativas, desde Infantil hasta Educación Especial. Los alumnos podrán participar en exposiciones, talleres, experimentos y conferencias. Entre las propuestas destacan actividades prácticas como la simulación del eclipse con un robot en las primeras etapas educativas o la programación de dispositivos para recrear el fenómeno en Secundaria.

También se ofrecerán gafas de observación segura y actividades culturales como la coreografía Eclipse, interpretada por estudiantes del Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya con apoyo audiovisual de la Escuela de Arte Alberto Corazón.

Once municipios en la franja de totalidad

El Gobierno regional ha identificado once municipios desde los que se podrá observar el eclipse en su totalidad. Entre ellos se encuentran Somosierra, que será el punto donde más tiempo durará el fenómeno, así como Buitrago del Lozoya, Alcalá de Henares o Tres Cantos.

En estas localidades se organizarán actividades culturales y divulgativas, con espacios habilitados para la observación, actuaciones musicales y la participación de expertos. Uno de los eventos destacados será el Festival del Eclipse, que se celebrará en las piscinas de Riosequillo, en Buitrago del Lozoya, con propuestas familiares al aire libre y oferta gastronómica durante toda la jornada.

La Comunidad de Madrid distribuirá gratuitamente gafas homologadas para la observación segura del eclipse y publicará una guía práctica con recomendaciones. Toda la información sobre horarios, ubicaciones y actividades estará disponible en una web específica.

Más de 700 actividades en Madrid es Ciencia

La presentación de este programa ha coincidido con la celebración de la Feria Madrid es Ciencia, que tiene lugar en La Nave hasta este sábado. El evento reúne más de 700 actividades y cuenta con la participación de más de 70 centros educativos, alrededor de 2.000 estudiantes, 12 universidades, 20 centros de investigación, museos, sociedades científicas y empresas tecnológicas.

Durante su visita, Ayuso animó a los jóvenes a interesarse por la ciencia y la innovación. "Madrid necesita jóvenes que se formen, planteen dudas y quieran entender cómo funciona el mundo", afirmó, subrayando que su implicación será clave para avanzar en ámbitos como la salud, la energía o la exploración del espacio.

Se espera que más de 20.000 personas asistan a esta edición de Madrid es Ciencia, consolidada como una de las principales citas de divulgación científica en la región.