Almeida inaugura en Barajas el centro de Ryanair más grande de Europa

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Imagen de la inauguración del nuevo hangar de Ryanair

Y es que en total, la inversión de Ryanair en España asciende a 11.000 millones de euros con una flota de 109 aviones repartidos en 11 bases, dos centros de mantenimiento, un centro de formación de tripulaciones y un 'hub' de innovación tecnológica en el centro de Madrid.