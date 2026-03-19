Shakira "tira la casa por la ventana" y promete construir un estadio en Madrid para su gira

La posibilidad de que Shakira levante un estadio propio en Madrid para sus próximos conciertos ha irrumpido con fuerza en la agenda mediática, aunque, por ahora, sin rastro oficial en los despachos del Ayuntamiento de Madrid.

La propia artista ha sido quien ha desatado la expectación en una entrevista en RTVE, donde ha confirmado que su nueva gira pasará por la capital y, además, lo hará "construyendo un estadio". La propuesta, según ha avanzado, promete ser "algo de otro mundo, una producción que no se ha visto antes en España, y ya no puedo decir más porque me van a matar".

Aunque no ha concretado el número de fechas, sí ha dejado claro que "van a ser más de dos días". Estos conciertos, tal y como ha explicado en el adelanto de la entrevista, tendrán un carácter especial dentro de su gira internacional. "España está reservada para el final. Voy a estar tirando la casa por la ventana desde todo punto de vista", asegura.

En esa misma línea, la colombiana ha añadido que el recinto se levantaría bajo el nombre de "Estadio Shakira" y estaría diseñado específicamente para albergar estos espectáculos.

Sin embargo, desde el Consistorio confirman que no existe, por el momento, ninguna comunicación oficial sobre esta construcción. "No tenemos confirmación ni noticias ni información oficial, pero lo que sí me consta es que a lo largo de los próximos días, muy posiblemente a lo largo de esta semana, tendrán noticias oficiales por parte de los promotores", ha explicado el delegado de Urbanismo, Borja Carabante.

Por su parte, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado "orgulloso" la elección de la ciudad por parte de la cantante colombiana, a la que ha definido como "la artista latina más reconocida del mundo".

"Shakira podía haber elegido cualquier ciudad en el mundo y cualquier ciudad en el mundo hubiera querido tener a Shakira durante 10 días. Y es Shakira la que ha elegido la ciudad de Madrid. Nos podemos sentir orgullosos y va a ser una extraordinaria oportunidad para todos de poder disfrutar de una grandísima artista", ha afirmado el regidor.