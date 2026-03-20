Así son los colegios rurales agrupados de Madrid: más de 1.400 alumnos y 180 maestros en los municipios pequeños

La Comunidad de Madrid atiende a más de 1.400 alumnos en los ocho Colegios Rurales Agrupados (CRA), que permiten a los municipios pequeños de la región contar con una oferta educativa pública "de la máxima calidad" para dar respuesta a las necesidades de las familias con hijos de entre 3 y 12 años sin necesidad de desplazarse.

Así lo ha informado este viernes el Ejecutivo regional, que asimismo ha destacado que todos los centros cuentan con una plantilla de 180 maestros y su dotación anual para necesidades de funcionamiento excede este curso los 200.000 euros.

Los ocho CRA de la Comunidad tienen su sede principal o cabecera en Lozoya, Lozoyuela, Cabanillas de la Sierra, Patones de Abajo, Santorcaz, Orusco, y Zarzalejo, además de Los Olivos, que tiene su sede principal en Valdaracete.

Precisamente la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha visitado hoy una de las sedes del CRA Los Olivos, en la localidad de Valdelaguna, que también tiene centros en Brea de Tajo y Villamanrique de Tajo. Para el curso 2025/26 dispone de una oferta conjunta de 17 clases de Infantil y Primaria en las que se forman 219 alumnos.

Desde el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso han resaltado que la peculiaridad "más significativa" en su funcionamiento respecto a otros colegios es que todas las localidades que pertenecen a cada CRA tienen oferta educativa propia.

A su vez, dado el reducido número de alumnos de cada nivel, frecuentemente se agrupa en una misma clase a niños de distintas edades. "Son las denominadas unidades mixtas, con menor número de estudiantes, que posibilitan una atención más personalizada por parte de los maestros", ha explicado la consejera.

En lo que respecta a los docentes destinados en los CRA, hay dos tipos de puestos: los ordinarios, que permiten el desarrollo de la jornada completa en un mismo municipio; y los itinerantes, habitualmente correspondientes a los especialistas en Lengua extranjera-Inglés, Educación Física, Música, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, que distribuyen su trabajo entre los diferentes pueblos que forman parte del centro.