Ayuso garantiza en la fábrica de Cervezas Chula que seguirá bajando impuestos

Madrid amanece con un ligero manto de nieve
Lucía Fernández
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha garantizado que el Gobierno regional seguirá en la línea de bajar impuestos y apoyar a la iniciativa privada frente a los que “trasladan mensajes negativos contra la empresa y contra el autónomo”
“Cuando se respeta el esfuerzo, cuando se apuesta por la libertad, los buenos resultados siempre llegan”, ha sostenido tras visitar la fábrica de Cervezas Chula en Rivas Vaciamadrid, una cerveza artesana madrileña que elabora ocho variedades con agua del Canal de Isabel II y proveedores nacionales.
Ayuso también ha destacado el apoyo del Ejecutivo autonómico a la hostelería y a la industria agroalimentaria, dos sectores que constituyen uno de los principales motores económicos y sociales de la región.
El hostelero, con 27.687 empresas y cerca de 245.000 trabajadores, genera 9.700 millones de euros, el 3,9% del conjunto de la economía madrileña. Además, en el último año, el número de empresas hosteleras creció un 1,7% en la Comunidad de Madrid, el doble que la media nacional.
Desde 2021, el Gobierno regional ha modificado o eliminado más de 520 normas autonómicas a través de su línea abierta contra la hiperregulación y, desde 2019, se han aprobado 34 rebajas impositivas que han supuesto un ahorro fiscal para el conjunto de los madrileños de casi 40.000 millones de euros, equivalentes a una media de 10.575 euros por contribuyente.
En estos momentos, se tramitan nuevas bajadas de impuestos, entre las que se encuentran la ampliación de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la transmisión de empresas y la rebaja de medio punto en todos los tramos autonómicos del IRPF.
La Comunidad de Madrid es la región española con los impuestos más bajos y genera cerca del 20% del PIB nacional.