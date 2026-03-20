Cinco detenidos y ocho policías heridos tras una brutal persecución al sur de Madrid

Una persecución policial por varias vías del sur de Madrid terminó este jueves con cinco detenidos y ocho agentes de la Policía Nacional heridos leves después de que los sospechosos embistieran varios vehículos oficiales en su intento de fuga.

Los hechos se produjeron sobre las 18:00 horas del jueves en el distrito de Usera, cuando una patrulla de la Policía Nacional detectó a varios individuos que, según las primeras observaciones, podrían estar realizando el conocido como método de la siembra, una técnica delictiva que consiste en distraer a la víctima con objetos en el suelo para sustraerle sus pertenencias.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida en vehículo, iniciando una persecución que se extendió por diversas carreteras del sur de la capital. Durante el seguimiento, los agentes solicitaron apoyo de otras patrullas ante la conducción evasiva y peligrosa de los fugitivos.

Embestidas contra vehículos policiales

La persecución se prolongó hasta la M-45, donde el vehículo de los sospechosos continuó circulando a gran velocidad y realizando maniobras para evitar ser interceptado. Según las fuentes policiales, en ese trayecto los ocupantes del coche llegaron a embestir varios vehículos patrulla.

Como consecuencia de estas maniobras, hasta tres coches oficiales resultaron inutilizados, lo que obligó a reforzar el operativo con más unidades para evitar que los sospechosos escaparan o pusieran en riesgo a otros conductores.

La persecución finalizó en la salida 7 de la M-45, a la altura de Marconi, donde el vehículo de los fugitivos terminó colisionando con uno de los coches policiales que participaban en el dispositivo.

Detención de los cinco ocupantes

Tras la colisión, los agentes lograron inmovilizar el coche y proceder a la detención de sus ocupantes. Cinco hombres de nacionalidad peruana fueron arrestados en el lugar de los hechos.

A los detenidos se les imputa un presunto delito contra el patrimonio, en relación con la actividad delictiva que estaban desarrollando. El suceso se saldó además con ocho agentes de la Policía Nacional con lesiones leves, producidas principalmente durante las embestidas y la colisión final. Los policías fueron atendidos por los servicios sanitarios desplazados al lugar, si bien ninguno de ellos presentaba heridas de gravedad.

El método de la siembra

El método de la siembra es una técnica utilizada de forma recurrente en hurtos en vía pública y zonas de aparcamiento. Los delincuentes dejan caer de forma intencionada objetos, como monedas o llaves, cerca de la víctima para llamar su atención. Mientras esta se distrae, los autores aprovechan para sustraer bolsos, carteras u otros efectos personales.