Consulta las zonas de Madrid con los niveles de polen de plátano más altos

La Comunidad de Madrid ha avisado de que se esperan "niveles altos" de polen de plátano de paseo este viernes y el próximo sábado en Getafe, Alcalá de Henares y los barrios de Arganzuela y Salamanca, en Madrid.

La última información disponible de la Red Palinológica de la Comunidad de Madrid precisa que el plátano de paseo se encuentra actualmente en período de polinización, un periodo que se da durante un corto período de tiempo y emite una "gran cantidad" de polen.

Se esperan niveles medios de polen de plátano de paseo este viernes y el próximo sábado en Alcobendas, Aranjuez y la zona de Ciudad Universitaria, además de niveles medios el sábado en Alcalá de Henares. Mientras que los previstos para Collado Villalba, Coslada y Las Rozas son "bajos" de cara a este mismo periodo.

Los niveles de este tipo de polen suelen aumentar de forma "brusca", alcanzándose concentraciones más altas en las zonas urbanas y municipios del sur e inferiores en el noroeste de la región y en la zona de la sierra, ha precisado el Departamento.