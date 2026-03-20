Ferraz coloca en 'Tele PSOE' a la concejal de Alcalá señalada por adjudicar contratos a su madre

El PSOE ha rescatado para su canal de propaganda a Blanca Ibarra, la que fuera concejal de Alcalá de Henares, tras verse salpicada por una Comisión Especial de Investigación en el ayuntamiento madrileño. La edil, que renunció a su acta hace apenas diez días, se integra ahora en el canal de YouTube Zona Roja. Esta plataforma de agitación, inspirada en el Canal Red de Pablo Iglesias, busca movilizar el voto joven ante el desgaste socialista, como recuerda hoy Vozpópuli.

Del consistorio a la "Zona Roja"

El fichaje de Ibarra se produce después de que una investigación municipal acreditara que, bajo mandato socialista, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares adjudicó hasta once contratos de publicidad a la madre de la propia concejal. Pese al señalamiento institucional, Ferraz ha decidido dar cobijo a la exedil en su canal de YouTube, un proyecto que arrancó en septiembre y que, a pesar de contar con la presencia de ministros como Ángel Víctor Torres, Elma Saiz o Pilar Alegría, apenas alcanza los 600 suscriptores.

La salida de Blanca Ibarra del consistorio se formalizó a través de un vídeo en redes sociales donde calificó su nuevo destino como una propuesta "prácticamente irrechazable". Según la propia exconcejal, su labor se centrará en "intentar ilusionar a toda esa gente que se está quedando en casa sin ir a votar", admitiendo implícitamente la incapacidad del PSOE para conectar con un sector del electorado que, a su juicio, "rechaza todo lo que representa la derecha".

El canal Zona Roja nació como una sección dentro de la cuenta oficial del PSOE, pero la formación decidió independizarlo para dotarlo de una estética más desenfadada y agresiva. Una plataforma que recuerda, como publica hoy Vozpópuli, a la podemita Canal Red impulsado por Pablo Iglesias.

El formato, que imita la estructura de los programas de la extrema izquierda como Canal Red, pretende servir de muro de contención contra las críticas a la gestión del Gobierno. Con la incorporación de Ibarra, el partido refuerza su equipo de comunicación con un perfil que, a pesar de su salida de la política municipal por la puerta de atrás, mantiene una presencia muy activa en el ecosistema digital desde hace años.

Un perfil polémico en las redes

La trayectoria de Blanca Ibarra no ha estado exenta de controversia en el ámbito digital, donde mantiene una presencia constante y, a menudo, incendiaria. La exedil se ha caracterizado por utilizar sus perfiles oficiales para lanzar ataques directos contra figuras públicas y creadores de contenido, llegando incluso a protagonizar sonados enfrentamientos con influencers para cuestionar sus modelos de valores.

"Un premio a la falta de ética"

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Popular, Orlena de Miguel, ha denunciado en declaraciones a esRadio que este movimiento supone un premio a la falta de ética. "El Partido Socialista no solo no da explicaciones, sino que encima premia a quien está siendo investigada por adjudicar contratos a su propia madre", ha subrayado la representante del PP en declaraciones a esRadio.

Para los populares, este ascenso de Ibarra a la estructura de comunicación nacional del partido no es un hecho aislado, sino que responde directamente al "modelo Sánchez". De Miguel sostiene que se trata de un sistema donde "todo vale, donde todo se tapa, se protege y se asciende a quien debería dar explicaciones". Asimismo, vincula esta estrategia con la llegada de Óscar López al Ministerio de Transformación Digital, señalando un aumento del "aparato" y la "propaganda" frente a la ausencia de responsabilidades políticas.