El nuevo estadio prometido por Shakira en Madrid ya tiene ubicación y sus conciertos en la capital, fecha. Según se ha confirmado este viernes, después de que la propia artista adelantara que levantaría un mega escenario propio para su gira, la colombiana actuará los días 25, 26 y 27 de septiembre en el espacio Iberdrola Music, en Villaverde. Allí se levantará de forma temporal el denominado "Estadio Shakira".

Sin embargo, apenas despejada la incógnita, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha pedido que la artista se traslade a otro recinto al considerar que el actual "sigue sin tener las condiciones necesarias".

Lo ha hecho aun sabiendo que el proyecto sitúa a la capital como una de las principales paradas de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, con una residencia de tres noches que irá acompañada de una programación cultural paralela. Y es que, según ha detallado la promotora Live Nation, también habrá charlas, talleres, cine, exposiciones y demás experiencias bajo el nombre de "Es Latina".

Pese a ello, desde la Delegación del Gobierno solo ven peros. Martín ha insistido en que el espacio no reúne las condiciones adecuadas. "Llevo años reclamando tanto a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento que realicen las actuaciones necesarias para adecuar el entorno del espacio Iberdrola Music, para que tenga las condiciones de movilidad y accesibilidad necesarias para poder albergar eventos de naturaleza masiva", ha señalado, en referencia a un recinto que ha albergado otras grandes citas como el Mad Cool.

En esa misma línea, ha subrayado que "la seguridad debería ser lo primero para todos", al tiempo que ha acusado al gobierno autonómico y municipal de actuar con "desidia" y no hacer "absolutamente nada" para corregir las carencias del espacio.

También ha puesto el foco Martín en el impacto de municipios cercanos como Getafe, que "siempre paga las consecuencias" y del que "siempre se olvidan" y "menosprecian".