Los médicos retratan a Mónica García: "La política partidista hace mucho tiempo que ha ganado a la médica"

A las 09:50 de la mañana, frente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la estrecha calle de Aduana 29, un centenar de médicos se reunieron por el cuarto día de huelga. Entre gritos de "No es vocación, es explotación", "Si la guardia la hago yo, también la negocio yo" o "Queremos curar, pero sin enfermar", los manifestantes clamaban contra los turnos de 24 horas y el Estatuto Marco.

El paro, que se prolongará hasta hoy, viernes 20 de marzo, tiene un objetivo claro: el rechazo al anteproyecto del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, que encabeza Mónica García. Desde la organización de la huelga exigen un estatuto propio para el colectivo. Según han indicado, si no hay acuerdo, las movilizaciones se producirán hasta junio.

La huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid, incluidos profesionales de Atención Primaria, hospitales y servicios extrahospitalarios, así como médicos internos residentes (MIR) y otros especialistas en formación. También están incluidos los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, la Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Un agotamiento que merma la capacidad sanitaria

Los testimonios recogidos en la concentración por Libertad Digital han ilustrado con crudeza lo que implican esas cifras en el día a día. Jesús, médico del Hospital del Henares de Coslada, explicó que "las jornadas de 24 horas lo único que hacen es agotar, y eso repercute en el paciente. Cuando estás cansado se piensa peor y se toman peores decisiones".

Otra médico, Alicia, del Hospital Severo Ochoa, puso números a la sobrecarga: hasta seis guardias al mes, lo que se traduce en una docena de días perdidos entre guardias y jornadas de salida. "El día saliente de guardia estás derrotado, solo quieres dormir", contó. Y fue más allá: "A las 04:00 de la mañana, después de 20 horas trabajando, imagínate la calidad asistencial que puedo dar: muy mala".

Por su parte, María, residente de Medicina de Familia en el Hospital Clínico San Carlos, ha encadenado en los últimos días guardias durmiendo una media de dos horas en cada una de ellas. Ha desmontado además el argumento oficial de que las guardias de 24 horas han sido eliminadas: "Es irreal, porque por la mañana seguimos teniendo que trabajar. Entramos de guardia a las 15:00 hasta las 08:00 del día siguiente".

Una médica residente en la manifestación.

La misma médico contó también cómo en estas guardias interminables debe desplazarse al medio rural, sin ningún tipo de incentivo que le costee o le cubra el desplazamiento: "Hoy he ido hasta Cercedilla, que el trayecto en autobús ha sido de dos horas", explicado junto al resto de compañeras residentes que han acudido a la manifestación.

La sombra de Mónica García

El nombre de la ministra de Sanidad, Mónica García, planeaba sobre la concentración. El colectivo, molesto por la última polémica en la que se ha visto envuelta, mantuvo un evidente clima de malestar. Esta semana ha circulado en redes sociales un vídeo de su etapa como médico, en el que defendía las mismas reivindicaciones que ahora sostienen sus compañeros y calificaba las huelgas como "justas, solidarias y necesarias". Sin embargo, en la actualidad, la ministra ha rebajado estas movilizaciones a meras "consideraciones políticas".

Uno de los médicos preguntados por este diario, Jesús, lo resumió con una frase reveladora: "Las circunstancias son las mismas, [ella] ha cambiado y ahora es política". Por otra parte, Ángela, secretaria general de Amyts, fue igual de contundente: "La política partidista hace mucho tiempo que ha ganado a la médica".

La secretaria también recalcó que "en muchos centros de España los médicos hacen hasta 96 horas de guardias. Nos proponen reducirlo a 75, pero sigue siendo obligatorio hasta los 55 años. No es suficiente ni justo para la salud de los profesionales ni para la seguridad de los pacientes".

Tomás Merina, presidente electo del Colegio de Médicos de Madrid, a falta de una resolución judicial definitiva, cerró el acto con el mismo diagnóstico: "Parece ser que el ser político ha podido al ser médico en el caso de la compañera Mónica García, y le prevalecen sus objetivos políticos a los objetivos puramente profesionales".

Merina, que obtuvo el 47% de los votos en las elecciones colegiales de diciembre de 2024, reclamó además un nuevo pacto social entre la profesión y la sociedad. Está a la espera de que un tribunal dicte sentencia para poder tomar posesión del cargo.

Junto a la reducción de horas, el colectivo exige un complemento autonómico salarial, la semana laboral de 35 horas, pues Madrid sigue en 37 horas y media, y una clasificación profesional que reconozca el nivel de responsabilidad del médico.