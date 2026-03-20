Madrid cifra en ocho millones el coste de la huelga médica y exige a Mónica García que actúe

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha cifrado este viernes en unos ocho millones de euros el elevado impacto económico que ha supuesto la huelga indefinida y de carácter intermitente llevada a cabo por médicos y facultativos en la región. Estos paros, que se desarrollaron durante diez días entre los meses de febrero y marzo, han generado un importante cuello de botella en la atención a los pacientes madrileños.

Según ha detallado la máxima responsable de la sanidad madrileña, las movilizaciones han obligado a suspender más de 130.000 consultas externas, además de 13.000 pruebas diagnósticas y cerca de 6.000 intervenciones quirúrgicas. Matute ha revelado estos alarmantes datos durante la inauguración del nuevo hospital de simulación clínica de la Universidad CEU San Pablo, situado en la Facultad de Medicina de su campus de Montepríncipe.

El origen del conflicto reside en la reivindicación de un Estatuto Marco propio para los facultativos, una competencia que excede el ámbito autonómico y recae directamente en el Gobierno central. Por ello, Matute ha dirigido sus críticas hacia la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien ha exigido que asuma su responsabilidad y "se siente con sus compañeros médicos" para buscar una salida viable al conflicto que afecta a todo el territorio nacional.

La consejera madrileña no ha dudado en responsabilizar a la dirigente de Más Madrid de provocar "la peor huelga de médicos de la historia". En este sentido, ha advertido de que la inacción del Ministerio de Sanidad tiene graves consecuencias, no solo por la evidente saturación y el aumento de la presión asistencial en los hospitales y centros de salud, sino también por los "espacios de confrontación" que se están fomentando de manera irresponsable entre los propios profesionales sanitarios, dado que todos son, en palabras de Matute, magníficos y necesarios.

Los paros están respaldados a nivel nacional por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y organizaciones territoriales como Amyts en Madrid o el Sindicato Médico Andaluz (SMA), convocando a más de 175.000 profesionales en toda España. Ante el estancamiento de las negociaciones con el departamento que dirige Mónica García, los sindicatos han diseñado un calendario de paros intermitentes.

Esta nueva fase de la huelga, concebida para presionar al Ejecutivo, se estructurará con una semana de movilizaciones al mes hasta la llegada del verano. En concreto, los sanitarios están llamados a secundar los paros desde el 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y, finalmente, del 15 al 19 de junio, lo que amenaza con complicar aún más la ya maltrecha lista de espera si el Gobierno no decide sentarse a negociar las condiciones del ansiado nuevo marco normativo.