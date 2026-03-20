Repaso de Ayuso a Illa: Madrid casi cuadruplica a Cataluña en captación de inversión extranjera

La Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso ha liderado la captación de inversión extranjera en España en el año 2025, con cerca de 16.000 millones, acaparando el 51,9% del total nacional, lo que significa que Madrid ha atraído a España más de uno de cada dos euros en este ámbito. Datos que dejan en muy mal lugar a la Cataluña de Salvador Illa, que solo llega al 14,7% del total nacional con 4.510 millones, lo que supone casi 12.000 millones menos que Madrid.

Así lo reflejan los datos que ha publicado este viernes el Gobierno del cuarto trimestre del año pasado, periodo en el que Madrid también fue la que más capital foráneo atrayó, con 5.236 millones, lo que representa el 47,6% del llegado al país, según recoge el Ejecutivo regional en un comunicado.

En el cómputo global de 2025, después de la Comunidad de Madrid, que suma el 51,9% (16.000 millones) a gran distancia, se sitúan Cataluña con el 14,7% (4.510), Aragón con el 11% (3.387), Andalucía con el 4,4% (1.364), Comunidad Valenciana con el 2,5% (772) y Castilla-La Mancha con el 2,2% (666).

En cuanto a los países que han elegido Madrid, destacan Estados Unidos (28,7%), Francia (14,9%), Reino Unido (11,8%) y Canadá (11,4%). Los principales sectores donde recae el capital del exterior en 2025 son publicidad y estudios de mercado (20,2%), actividades inmobiliarias (11,7%), telecomunicaciones (8,9%), servicios financieros (7,9%), actividades de descontaminación (6,4%) y servicios de información (5,7%).

Respecto a las operaciones de entidades madrileñas en otros países, hay que destacar que en 2025 ascendieron a 8.950 millones de euros, lo que representa el 51,7% de toda España. Por su parte, las realizadas desde Cataluña fueron un 19,9% y desde el País Vasco, un 14,6%.