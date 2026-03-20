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Madrid

Un joven de 23 años, grave tras recibir un disparo en un hombro cuando paseaba por el madrileño barrio de Tetuán

Sucedió a las 15:15 en plena vía pública. Los agentes investigan al pistolero, que se dio a la fuga luego de abrir fuego contra el muchacho.

LD | Agencias
Sucedió a las 15:15 en plena vía pública. Los agentes investigan al pistolero, que se dio a la fuga luego de abrir fuego contra el muchacho.
Europa Press

Un joven de 23 años ha resultado herido grave al recibir un disparo en el hombro en el distrito de Tetuán, en Madrid, por parte de un varón que conducía un patinete o una bicicleta, extremo que aún no se ha aclarado, y que se ha dado a la fuga.

Los servicios de emergencia han recibido a las 15.15 horas de este viernes el aviso sobre esta agresión, sucedida en la calle Almansa, y a su llegada han asistido al joven, que ha recibido el impacto de un arma de fuego en el hombro izquierdo y ha sido trasladado por Samur-Protección Civil estable, consciente y en estado grave al hospital de La Paz, según indican fuentes de Emergencias Madrid.

El presunto agresor es un varón que conducía un vehículo, aunque aún no se desconoce si era un patinete o una bicicleta, y que tras herir al joven se ha dado a la fuga, según indican a EFE fuentes de la Policía Nacional, que está a cargo de la investigación.

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