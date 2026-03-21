Almeida frena el 'rascacielos' que Margarita Robles pretendía levantar en El Viso

El Ayuntamiento de Madrid ha frenado el proyecto del Ministerio de Defensa de Margarita Robles que pretendía levantar una megatorre de 18 plantas en El Viso por no estar dispuesto a "hacer nada en contra de los vecinos".

Así lo ha confirmado este viernes el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien ha considerado que la construcción en esa localización no es viable tras el aluvión de alegaciones recibidas durante el periodo de información pública.

Bautizado como el ‘Pentágono’ español, la torre contemplaba concentrar oficinas de Defensa en un edificio de hasta 60 metros de altura ubicado junto a Nuevos Ministerios, en la confluencia de Joaquín Costa con el Paseo de la Castellana.

Desde el principio, fue precisamente la magnitud del inmueble el detonante del rechazo de los vecinos de un barrio caracterizado por las viviendas unifamiliares y de baja altura.

No obstante, para el Ayuntamiento no es solo una cuestión estética. Carabante también ha querido situar el impacto en la movilidad en el debate. Y es que, según advierte, el despegue de esta torre supondría la llegada diaria de cientos de trabajadores. Algo que, ha dicho, resulta "complejo".

Ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien más tarde ha señalado directamente al Ministerio de Robles como responsable de encauzar la situación. "Tiene que haber unas conversaciones con los vecinos por parte de los promotores y con esas conversaciones, en su caso, nosotros podremos tomar la decisión", ha considerado.

Para el edil resulta "obvio" que una torre de esas características "en medio de un entorno tan consolidado" iba a generar "malestar" y "quejas". "Hay que sentarse, hay que hablar con los vecinos, hay que estar con ellos, hay que explicarles exactamente en qué consiste", ha insistido.

Almeida también ha reforzado el argumento de Carabante sobre el impacto en la movilidad y ha añadido que "las plazas de aparcamiento que se están solicitando afectan gravemente a toda la movilidad de ese conjunto".