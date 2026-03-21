Ayuso, junto al Rey, en la primera carrera en España del Campeonato del Mundo de Fórmula E
La prueba se celebró en el circuito del Jarama y marca el debut de la Fórmula E en España, con impacto global y apuesta por la movilidad sostenible.
Estreno de la Fórmula E en España
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asistió junto al Rey Felipe VI a la primera carrera de Fórmula E celebrada en España. El evento tuvo lugar en el circuito del Jarama, en San Sebastián de los Reyes.
Apuesta por la movilidad eléctrica
La prueba marca el debut en el país de este campeonato internacional de monoplazas eléctricos. La Fórmula E se consolida así como una referencia global en innovación y movilidad sostenible.
Proyección internacional del evento
Antes de la carrera, Díaz Ayuso recorrió las instalaciones del circuito y participó en los actos institucionales. La cita contó con una amplia repercusión internacional, con retransmisión en casi 200 países.
Encuentro con pilotos y equipos
Días antes, la presidenta recibió en la Real Casa de Correos a pilotos y escuderías participantes. Durante el encuentro, destacó el papel de la competición en el impulso de la tecnología y el deporte.
Impulso al turismo y al motor
La celebración se enmarca en el Año del Turismo Deportivo en la región, con cientos de eventos previstos. Además, Madrid se prepara para el regreso de la Fórmula 1, con gran impacto económico esperado.