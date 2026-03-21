Previsión de grandes atascos en la A-1 este sábado por la Fórmula E: alternativas y desvíos

La Dirección General de Tráfico pondrá en marcha un operativo especial para controlar el tráfico este sábado en los accesos al circuito del Jarama en Madrid. El motivo de este despliegue es la celebración del primer Gran Premio de Fórmula E de España, un evento deportivo que, según las previsiones, atraerá hasta 7.000 vehículos a las instalaciones.

Según ha explicado la DGT, el dispositivo está diseñado tanto para facilitar el trayecto de los aficionados que asistan a la carrera como para minimizar los inconvenientes a aquellos conductores cuyo viaje por la carretera A-1 Madrid-Burgos pueda verse afectado por el volumen que se espera.

El amplio operativo va a contar sobre el terreno con la presencia de numerosos efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de personal técnico del Centro Nacional de Gestión de Tráfico, junto con efectivos de la Policía Nacional y miembros de la Policía Local del municipio de San Sebastián de los Reyes. Además, este despliegue por tierra estará respaldado por los medios aéreos de los que dispone el organismo.

Carreteras alternativas

Las medidas especiales comenzarán a aplicarse en la A-1 a primera hora de la mañana de este sábado, coincidiendo con el inicio de las competiciones. La recomendación principal para el público asistente es priorizar el transporte público, que cuenta con paradas en el propio acceso al recinto. Asimismo, se ha habilitado un servicio ininterrumpido de autobuses lanzadera que partirán desde el aparcamiento disuasorio cercano al edificio de Telefónica (M-40/A-1) y la estación de Metro de Ronda de la Comunicación de la Línea 10.

Para los conductores que no se dirijan al evento, se aconseja encarecidamente evitar la A-1 entre los kilómetros 14 y 27 en la franja horaria comprendida entre las 07:00 y las 17:00 horas. Como alternativas para salir de la capital en dirección norte, se recomienda utilizar la carretera M-607 hacia Colmenar Viejo, continuando luego por la M-609 y la M-608 hasta enlazar nuevamente con la A-1 en el municipio de Venturada, en el kilómetro 50.

Croquis de los itinerarios alternativos al circuito del Jarama

Otros itinerarios que sirven a la zona comprendida entre A-1 y A-2 (Algete, Talamanca del Jarama, etc.) contemplan ir desde la A-1 por M-50 (salida 21), o M-100 (salida 23) a M-111 por Fuente el Saz, M-103 Valdetorres del Jarama a N-320 y Torrelaguna. También desde la A-2 por salida 18 a M-50 hasta salida 5 donde se enlaza con la M-111 y desde este punto por el mismo itinerario anterior.

En lo que respecta al estacionamiento, la organización ha previsto dos grandes áreas para el público general. La zona P-1, anexa a la pista, tiene capacidad para 3.800 turismos y está completamente adaptada para personas con discapacidad. Por su parte, el aparcamiento P-2, situado en la margen opuesta de la autovía y con espacio para 1.900 coches, dispondrá de un servicio de traslado continuo hasta el interior del circuito. Las autoridades han recordado que está terminantemente prohibido aparcar en los arcenes.