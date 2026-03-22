Este es el bar madrileño que sale en 'Torrente, presidente': la cerveza cuesta 1,70 euros y viene con tapa

Si hay uno de los espacios que más ha llamado la atención en ​​​​​​Torrente, presidente, la nueva película de Santiago Segura, ha sido un bar de barrio que aparece en varias escenas. Lo que no muchos saben es que ese local está en pleno centro de Madrid.

El propio local ha confirmado su participación a través de redes sociales, donde ha compartido varios mensajes relacionados con el rodaje. En una de sus publicaciones, señala: "Ni palacios ni despachos... la verdadera política se hace en esta barra. El cuartel general que todo líder necesita para salvar la nación entre ración y ración. ¡Un clásico donde siempre te sientes como en casa!". En otra, añade: "Torrente ya ha elegido su sede oficial. Si él se fía de nosotros para sus reuniones de "alto nivel", tú también deberías. ¡Te esperamos para el aperitivo!".

Se trata de Bar Benito, ubicado en el distrito de Tetuán. Exactamente, el establecimiento está en la Calle de las Magnolias, a pocos minutos a pie de las estaciones de metro de Ventilla y Plaza de Castilla.

El establecimiento cuenta con una valoración media de 4,7 sobre 5 en reseñas de Google. Entre los comentarios, los clientes lo definen como un "bar de toda la vida, de los buenos" o "un BAR con mayúscula, de los de barrio de toda la vida, prácticamente un viaje en el tiempo que te transporta a cuando éramos más jóvenes". También destacan sus aperitivos, que acompañan a cada consumición. "Con dos cañas una no comes", recoge una de las opiniones.

En cuanto a los precios, un botellín de cerveza cuesta 1,70 euros y se sirve con tapa, una fórmula que sigue presente en este tipo de bares.

Este aspecto también ha sido mencionado por algunos creadores de contenido que "redescubren bares de toda la vida". En uno de estos vídeos se muestra cómo, con cada consumición, se sirven tapas variadas —pollo con patatas, chorizo o pinchos de pisto, entre otras—. "Todo gratis, estos precios están desapareciendo", se señala en la grabación.