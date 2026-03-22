Perros en desagües o 19 caballos atrapados por el Jarama: los rescates más difíciles de animales en Madrid

El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid completó 282 intervenciones de rescate a animales a lo largo de 2025. La mayor parte de estas actuaciones tuvieron como protagonistas a los gatos, que representaron el 57,8% de las liberaciones.

En cifras más concretas, los profesionales se movilizaron en 163 ocasiones para socorrer a felinos que se habían quedado atrapados en tejados, vallas, árboles o incluso escondidos en el interior de los motores de los vehículos.

Tras los felinos, los segundos que más precisaron la asistencia de los bomberos fueron los perros. En total, estos equipos intervinieron en 55 ocasiones para auxiliarles, lo que supone un 19,5% del total de las salidas. En este caso, los motivos más frecuentes fueron las caídas accidentales en zanjas, pozos o acequias, así como el quedarse encajados en madrigueras mientras perseguían a conejos.

Por otro lado, un 8,1% de las operaciones se destinó al rescate de cigüeñas, unas maniobras que habitualmente se realizan a petición del Cuerpo de Agentes Forestales de la región, quienes requieren el apoyo de los vehículos autoescalera para poder acceder a los nidos.

Serpientes, vacas y jabalíes

Pero el catálogo de especies socorridas a lo largo del año no acaba ahí. Las dotaciones de emergencias han liberado desde aves, serpientes encontradas en el interior de viviendas o patos atrapados en alcantarillas, hasta animales más habituales como ovejas, vacas, caballos o jabalíes.

Precisamente, una de las actuaciones que destacan desde el cuerpo tuvo lugar a finales del mes de marzo en una finca del municipio de Algete con algunos de estos animales. Fue durante el episodio de fuertes precipitaciones que provocó la crecida del río Jarama, cuando los profesionales tuvieron que organizar un amplio dispositivo para salvar a diecinueve caballos, dos burros y una vaca que habían quedado completamente aislados. Para ello, se requirió el uso de drones y la participación de una barca de la Unidad de Rescate Acuático.

De los últimos rescates del 2025, se destaca el de un perro que había quedado encajado en un desagüe a seis metros de profundidad en Majadahonda. Los efectivos logrando llegar hasta el animal a través de una alcantarilla subterránea.

Si bien gran parte de estas incidencias se resuelven en poco tiempo, el Ejecutivo autonómico ha matizado que algunas exigen maniobras técnicas de mayor dificultad que pueden implicar desde el desmontaje de aparatos domésticos hasta el derribo de muros o paredes.