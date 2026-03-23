"Chapuzas las hace Almeida": euforia en Más Madrid y PSOE tras la anulación del 'tasazo' de basuras

La anulación por el TSJM del llamado "tasazo" de basuras en Madrid ha provocado la reacción inmediata de la oposición, que ha puesto el foco en la gestión del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y ha cuestionado tanto el contenido como la forma en la que se ha tramitado la ordenanza.

Desde el PSOE, la concejala Enma López ha calificado la decisión como un "varapalo judicial" y ha responsabilizado directamente al equipo de Gobierno. "Pasa lo de siempre, chapuzas las hace Almeida y las pagamos los madrileños y las madrileñas", ha afirmado tras conocerse el fallo, que tumba la tasa por defectos sustanciales en su tramitación.

Según ha defendido la socialista, su grupo ya venía avisando de que la ordenanza "no estaba bien", al entender que "faltaba información" y que el procedimiento no se ajustaba a lo exigido. De hecho, López ha señalado como especialmente grave la falta de claridad sobre la fórmula de cálculo, lo que, a su juicio, significa que el Ayuntamiento "está ocultando a los madrileños cómo se calcula".

En una línea muy similar, Más Madrid, a través de Rita Maestre, ha celebrado que los tribunales "nos han dado la razón". "Era injusto porque Almeida quería cobrar 150 euros de media para tener la mitad de Madrid hecho una porquería. Y era ilegal porque tenían tanta prisa por cobrar que hicieron una chapuza administrativa", ha afirmado en X, donde además ha recordado que su grupo fue quien recurrió la ordenanza por considerarla precisamente "injusta e ilegal".

Ha sido el PSOE el que se ha preguntado si ahora Almeida va a recurrir la sentencia "agravando todavía más el perjuicio a los madrileños y madrileñas", antes de advertir que es "más que probable" que la nueva ordenanza aprobada este año tropiece con la misma piedra y acabe, otra vez, en los tribunales.

Cabe recordar que el propio Almeida ha venido justificando esta tasa como una medida derivada de una normativa "impuesta" por el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde el Consistorio, de hecho, han llegado a referirse a ella como el "sanchazo".