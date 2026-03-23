Dos puñaladas a un niño de 14 años en Madrid avivan la alarma por las bandas latinas

La inseguridad en ciertos puntos de la capital se ha hecho notar con una nueva agresión por arma blanca. En el caso que nos ocupa, es un menor de 14 años el que se encuentra ingresado con pronóstico potencialmente grave tras haber sido víctima de un ataque en el distrito de Chamartín, una zona que, al igual que otras de Madrid, asiste con preocupación al repunte de la violencia en sus calles.

Cinco detenciones

La Policía Nacional ha detenido a cinco jóvenes de 16 y 17 años como presuntos responsables de la agresión. Tres de ellos cuentan con antecedentes y son de nacionalidades española, dominicana y hondureña. Los agentes han centrado la investigación en un posible ajuste de cuentas de bandas latinas, un problema que la Delegación del Gobierno sigue sin atajar con eficacia.

El suceso tuvo lugar en torno a las 22:00 horas a la altura del número 50 de la conocida calle de Clara del Rey. El joven recibió dos heridas por arma blanca que obligaron a la intervención inmediata de los servicios de emergencia. Tras el ataque, el herido fue localizado en la calle de Santa Rita. Allí recibió las primeras atenciones por parte de los efectivos de Samur-Protección Civil.

#Agresión con #armablanca en calle Santa Rita, #Chamartín.@SAMUR_PC ha atendido a un menor de 14 años con varias heridas. Ha sido estabilizado y trasladado a un hospital con escolta de @policiademadrid.@policia se encarga de investigar. pic.twitter.com/Ee1FuGaboS — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) March 22, 2026

"El fin de la amistad civil"

Este nuevo episodio de violencia en el distrito de Chamartín vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad ciudadana, más si cabe tras los incidentes recientes en Villaverde y Tetuán de la semana pasada. Este último sirvió de pretexto al diputado de Vox, Carlos Hernández Quero, para lanzar una dura crítica contra la transformación social y delictiva que, a su juicio, atraviesa el barrio de Bellas Vistas. El parlamentario sostiene que la zona se ha convertido en un enclave de "inmigración masiva" donde la identidad nacional se encuentra en retroceso frente a un clima de hostilidad creciente. Hernández Quero contrapone la realidad actual con la de hace tres décadas. Según el diputado, lo que antaño era un barrio humilde, orgulloso y con fuertes lazos vecinales, hoy es una zona "invadida y sometida".

En su denuncia, alerta sobre la presencia constante de narcopisos, trapicheo, robos y homenajes públicos a miembros de bandas latinas. Asegura también que existen calles enteras sin comercios locales y que la cultura española se encuentra "en repliegue" ante el dominio del espacio público por parte de población inmigrante. Por último, Hernández Quero describe un entorno de impunidad donde los ancianos se recluyen en sus casas, los jóvenes sufren agresiones injustificadas y las mujeres se ven obligadas a cambiar de acera para evitar el acoso. El diputado de VOX concluye por tanto que la llegada de la inmigración masiva ha provocado el "fin de la amistad civil", transformando un barrio tradicional en un territorio donde el vecino "de toda la vida" se siente extranjero en su propia casa.