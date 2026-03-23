En qué consiste el 'tocomocho', la vieja estafa que vuelve a engañar a ancianos en Madrid

La Policía Nacional ha detenido en el distrito madrileño de Usera a dos hombres y una mujer que, según los agentes, estaban a punto de poner en marcha la conocida estafa del 'tocomocho'.

Los arrestos se produjeron el pasado jueves cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano detectó un vehículo que circulaba de forma inusualmente lenta mientras sus ocupantes se dedicaban a mirar con atención a personas mayores que caminaban por la calle.

Los agentes decidieron dar el alto al coche y, tras identificar a sus ocupantes, comprobaron que sobre ellos pesaba una reclamación judicial previa.

En el interior del vehículo, la Policía encontró todo lo necesario para ejecutar el mencionado engaño: sobres preparados con notas adhesivas que simulan fajos de billetes, boletos de sorteos, una cartilla bancaria, joyas, gomas elásticas y más de 800 euros en efectivo en billetes fraccionados.

Pero, ¿en qué consiste exactamente la técnica? Según explica la propia Policía Nacional en su web, "tocomocho" deriva de la expresión "tocó mucho", en referencia al supuesto premio que nunca existe.

Los agentes lo resumen como una estafa que se da cuando "la víctima es abordada en la calle con la excusa de tener un décimo premiado y no poder cobrarlo por algún motivo". El estafador muestra un supuesto boleto ganador y refuerza la mentira con "una falsa lista de boletos premiados donde aparece el número que le han enseñado previamente".

Entonces, los delincuentes ofrecen ese décimo "supuestamente ganador a cambio de una suma importante de dinero". Si la víctima acepta, la acompañan incluso hasta su casa o una entidad bancaria para cerrar la operación. El desenlace siempre es el mismo: el dinero cambia de manos y el décimo, en realidad, no vale nada.

Aunque pueda parecer un engaño fácil de detectar, la Policía advierte de que no lo es tanto: quienes lo ejecutan "son auténticos profesionales que actúan rápido y son muy creíbles". Es por eso que también insisten en informar sobre el perfil de las víctimas: personas mayores.

Por su parte, los tres arrestados en Usera han sido puestos a disposición judicial acusados de un presunto delito contra el patrimonio.