La Tarjeta Sanitaria de Madrid se refuerza: avisos de resultados de pruebas y acompañamiento a personas con discapacidad

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha este lunes dos nuevos servicios en la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV) para mejorar la atención médica. En concreto, son un sistema de alertas de resultados de pruebas médicas y un servicio de acompañamiento a pacientes con discapacidad.

La primera de las herramientas envía una alerta cuando están disponibles nuevos resultados de pruebas médicas, ya sean de laboratorio —por ejemplo, análisis de sangre o de orina— o diagnóstico de imagen —como radiografías, TAC, o ecografías—, para poder ser descargadas.

El mensaje automático que el paciente recibe en su teléfono móvil le informa del documento que acaba de ser publicado en su perfil de la TSV, indicándole cómo acceder a través de la opción Mi Carpeta de Salud en el menú principal. De acuerdo con la Comunidad de Madrid, la consulta de esta información clínica es una de las funcionalidades más utilizadas, junto con la gestión de las citas médicas y el acceso a la medicación.

La otra novedad es que será posible solicitar de manera sencilla desde la aplicación el Servicio de Acompañamiento a Pacientes Ambulantes con Discapacidad (APAD), una opción dirigida a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial que tienen una cita programada en el hospital y que el día de la consulta, prueba o intervención no tengan el apoyo de un familiar o persona cercana.

La funcionalidad se encuentra en el menú principal, dentro del apartado Mi información administrativa y bajo la denominación Acompañante en hospital. Pulsando en esta opción, el usuario accede a un formulario sencillo en el que debe marcar el tipo de consulta, la fecha en la que está programada y sus necesidades, como el uso de silla de ruedas, si acudirá con oxígeno o con un intérprete de signos.

Con estos datos, el equipo del centro sanitario gestiona la petición con antelación suficiente para que el acompañante esté disponible el día indicado. Asimismo, en el caso de que el paciente tenga agregada a una persona en tarjeta delegada, esta también podrá reclamarlo en su nombre.

La iniciativa se aplicará a citas en consultas externas, intervenciones de cirugía mayor ambulatoria, unidades del dolor o para la realización de pruebas diagnósticas, garantizando de esta manera apoyo a la persona con discapacidad durante su estancia en el centro.

Acceso más ágil y seguro a la información clínica

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha manifestado que, con la Tarjeta Sanitaria Virtual, la Comunidad de Madrid "continúa avanzando en la humanización de la asistencia y en la eliminación de barreras, facilitando que todos los madrileños puedan acudir a sus citas médicas con mayor tranquilidad, autonomía y respaldo profesional".

Desde el Gobierno regional han resaltado que la Tarjeta Sanitaria Virtual cuenta ya con más de 3,7 millones de usuarios registrados que acceden a sus 68 servicios y más de 195 funcionalidades. Con este tipo de iniciativas, sigue mejorando su accesibilidad y facilita un acceso más ágil, seguro y directo a la información clínica.

A su vez, refuerza la autonomía del paciente en la gestión de la salud a través de la digitalización, evita desplazamientos innecesarios y facilita su labor a los profesionales.